Haberler Beşiktaş Hata yapamayız

Hata yapamayız

Şenol Güneş avantajlı bir skorla sahaya çıktıklarını belirterek, “Yine de rakibimizi hafife almıyoruz. Çalışmamızın karşılığını almak isteriz” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Hata yapamayız

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, D. Kiev rövanş karşılaşmasının ilk maçtaki gibi zorlu geçeceğini söyledi. Güneş şu ifadeleri kullandı: "'Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için ikinci maçı oynayacağız. Avantajlı bir skorla sahaya çıkıyoruz. İlk maçtaki oyun birbirimizi tanımaya imkan verdi. Bütün amacımız turu geçmek. Oyuncular da iyi çalıştı, çalışmamızın karşılığını almak istiyoruz. Amartey ve Masuaku yok, yerine oynayanlar gereğini yapacaktır. Pendikspor maçı dışında bir kaybımız olmadı. Lucescu bizi tanıyor. Değerli ve tecrübeli bir hoca. Takım olarak Ukrayna Milli Takımı'nın iskeletini oluşturan bir takım. İyi bir takım. İki yönü oynayan bir takım. Artıları ve eksikleri var. Ciddiye alınacak güçlü bir rakip. Zor maç olacaktır. Orada da zor maçtı. Ciddi, dikkatli, akıllı, kendisi oynayan bir takım olarak sahaya çıkmalıyız. Taraftarımız da bize destek verecek. Kazanarak turu geçmek istiyoruz. Her şeyi iyi yapmamız gerekiyor."

RİSKİ VARSA CENK'İ İSTEMEM

Teknik direktör Güneş: Cenk Tosun'un uzun bir sakatlık dönemi geçirdiğini belirterek, "Ciddi ve ağır bir sakatlık. Ondan sonra zaman zaman oyuna girme isteği hep var ama. Araya kadar herhangi bir sıkıntı yaşamamamız gerekiyor. Cenk gayet iyi çalışıyor ama 10 dakikalık verim alacaksam, eğer sakatlık riski varsa onu istemem. Olası bir sakatlık durumu varsa, doğru bulmam oynatmayı. Cenk şu anda iyi durumda, her an oynamaya hazır. Belirli bir süre oynayabileceğini düşünüyorum" dedi.

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