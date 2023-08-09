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Fransız Metz Muleka’ya talip

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz, Jackson Muleka için Beşiktaş'a teklif yaptı. Metz, 23 yaşındaki Demotratik Kongolu santrfor için Beşiktaş'a satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yaparken, satın alma opsiyonu olarak da 4 milyon euro önerdi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 32 resmi maça çıkan Muleka 6 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Fransız Metz Muleka’ya talip
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz, Jackson Muleka için Beşiktaş'a teklif yaptı. Metz, 23 yaşındaki Demotratik Kongolu santrfor için Beşiktaş'a satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yaparken, satın alma opsiyonu olarak da 4 milyon euro önerdi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 32 resmi maça çıkan Muleka 6 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
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