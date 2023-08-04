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Daniel Amartey ilk maçında gol sevinci yaşadı

Beşiktaş’ın yeni transferi Daniel Amartey, KF Tirana’ya attığı gol ile siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk müsabakada gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 13:49
Daniel Amartey ilk maçında gol sevinci yaşadı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş müsabakasında deplasmanda KF Tirana ile karşılaştı. Sahadan 2-0'lık galibiyet ile ayrılan siyah-beyazlılar, adını bir üst tura yazdırdı. Kartal'ın İngiltere ekibi Leicester City'den kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncu Daniel Amartey, karşılaşmanın 57. dakikasında rakip fileleri havalandırarak siyah-beyazlı forma ile çıktığı ilk müsabakada gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın 46. dakikasında Necip Uysal'ın yerine oyuna dahil olan Ganalı stoper, maçın sonuna kadar sahada kaldı. Amartey'in sergilediği performans, Roman Saiss'in takımdan ayrılması ve Emrecan Uzunhan ile Tayyip Talha Sanuç'un sakatlığının devam etmesinden dolayı savunma hattında sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta teknik heyetin yüzünü güldürdü.

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