Beşiktaş ve Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda temsilcilerimiz Beşiktaş ve Adana Demirspor adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Beşiktaş, Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı saf dışı bırakırken Adana Demirspor ise Rumen ekibi Cluj'u elemeyi başardı. Beşiktaş, 3. eleme turunda Neftçi ile Adana Demirspor ise Osijek'le eşleşti. İki takım da bu turu geçerse play-off turunda karşılaşması muhtemel rakipleri belli oldu.

İşte o takımlar...

Frankfurt

Aston Villa

Fiorentina

Lille

Club Brugge / KA Akureyri

Gent / Pogon Szczecin

Aris / Dinamo Kiev

Omonoia / Midtjylland

Sabah / Partizan

Hajduk Split / PAOK

AEK Larnaca / Maccabi Tel-Aviv

Viktoria Plzen / Gzira United

Bodø/Glimt / Pyunik

AZ Alkmaar / Santa Coloma

Slavia Prag / Panathinaikos (Kaybedeni)

Olympiacos / Genk (Kaybedeni)