Haberler Beşiktaş Spor yazarları Tirana - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Spor yazarları Tirana - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Tirana ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak tur atladı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Tirana - Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 08:52
Spor yazarları Tirana - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – İYİ SİNYALLER

Beşiktaş turu ilk maçta geçmiş gibiydi ama yine de işini şansa bırakmadı. . Rövanşta rakibinin ilk 20 dakikalık baskısını kırdıktan sonra büyük ciddiyetle rakibine baskıyı artırdı. Tabii ki bu sıcak havada Siyah-Beyazlı takımdan çok da iyi futbol beklemek bir insafsızlık olurdu ama Beşiktaş takım olarak güzel sinyaller verdi. Ev sahibi ekibin yorulmasının ardından ikinci yarıda Beşiktaş aradığı fırsatları da buldu. Necip'in sakatlanması büyük şanssızlıktı; belli ki nazarımız değdi ama onun yerine giren Amartey'in formayı giydikten 10 dakika sonra golü bulması büyük moral oldu. Tabii bu golde Salih'in akıl dolu kafa pasının da hakkını verelim.

Spor yazarları Tirana - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Gedson Fernandes sahanın her yerinde ve maçın en iyisiydi. Onur Bulut belli ki joker forvetliği gayet başarılı bir şekilde sergilemesi alkışa değerdi. Herkes Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transferlerini konuşuyor ama Aboubakar formda ve patlamaya hazır... Rosier de geçen iki sezonun durgunluğunu üzerinden atması Beşiktaş için çok büyük artı özellik...

Spor yazarları Tirana - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Masuaku kırmızı kart görene kadar iyi bir performans gösterdi. Topun yerde sekmesiyle rakibine istemeden attığı tekmeye futbolun azizliğiydi diyelim. Beşiktaş takım olarak iyi sinyaller vererek lige merhaba diyor. Ghezzal ve Rebic, Cenk ve Talha'nın katılımıyla takım gücüne güç katacak. Maçın başında yaşanan meşale gerginliğine hiç gerek yoktu. Umarım UEFA bunun için ceza kesmez. Maçın dostça bitmesi olması gerekendi ve öyle de oldu.

Spor yazarları Tirana - Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – KARTAL YÜKSEKLERDE

Konu Avrupa arenası olunca tur atlamak çok önemli ve bunu iki galibiyetle yapmak da ülke puanına katkı anlamında ayrıca önemli. Beşiktaş hem turu aldı, hem de ülke puanına katkı yaptı. Güneş elindeki kadroyu çok iyi değerlendiren bir teknik adam. Mert, Gedson, Hadjiahmedovic, Salih, Aboubakar, Masuaku, Colley, Roiser (Onur) şimdilik iskeletin ana unsurları.

Spor yazarları Tirana - Beşiktaş maçını değerlendirdi

İki maçta da Güneş aynı sistemle oynadı ve kimin, hangi şartlarda ne verebileceğini ölçtü, biçti. Ghezzal, Cenk Tosun, Amertey, Rebic, Onana ve bir de sürpriz transferin gelmesiyle forma rekabeti artarken Şenol Güneş'in istediği alternatifli kadro da oluşmuş, olacak. Tirana sert oynayan bir takım ve hırsları, yeteneklerinin çok önünde. Maç boyu altı kez sakatlık yaşamaları, iki zorunlu oyuncu değişikliği yapmaları da bunun kanıtı.

Spor yazarları Tirana - Beşiktaş maçını değerlendirdi

İlk maçta turu kolaylayan Kartal rakibinin enerjisini tüketmek adına maçı içinde farklı stratejiler izledi. İlk on dakikada rakibin gazını alan Kartal ardından Gedson-Amir- Salih'le orta sahayı ele geçirdi. Sık sık ileri çıkan Gedson ani ataklar geliştirdi ve Tirana'nın dengesini bozdu. İlk golün yeni transfer Amertey'den gelmesi onun iyi bir başlangıç yapmasını sağladı. Yerine girdiği Necip de sahada kaldığı süre içinde savunmanın en sağlam direğiydi.

Spor yazarları Tirana - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Sakin, özgüvenli oynayan Beşiktaş bir an önce maçı kotarmak telaşına düşmedi. Özgüvenli oyun, Masuaku'nun atılmasından sonra da devam etti… 10 kişiyle de oyunu kontrol eden Siyah-Beyazlılar, her açıyla, ayak, kafa ayırt etmeden kaleye topu gönderebilen ender golcülerden olan Aboubakar'ın harika vuruşuyla maçı noktalayıp turu kaptı. Kartal, bu sezon Avrupa'da yüksekten uçacak gibi görünüyor.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Galatasaray Zaniolo kararını verdi! Zalgiris maçı öncesi farklı iddialar ortaya atılmıştı...
'Atatürk' dizisini yayından kaldıran Disney Plus'a RTÜK'ten sert tepki: Bu saygısızlığa asla göz yummayız! Cüzdan Atatürkçüleri suspus
Cimbom'dan ikna turları! Orta saha Barcelona'dan
G.Saray'a indirim müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şenol Güneş: Bu görüntüler olmadı!
Beşiktaş Arnavutluk'ta turladı!
BİLSEM sonuç sorgulama ekranı 2023
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023?
CUMA HUTBESİ | 4 Ağustos Cuma
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yıldız isme övgü dolu sözler: Maçın en iyisiydi! Yıldız isme övgü dolu sözler: Maçın en iyisiydi! 08:42
Şenol Güneş: Bu görüntüler olmadı! Şenol Güneş: Bu görüntüler olmadı! 01:30
Beşiktaş Arnavutluk'ta turladı! Beşiktaş Arnavutluk'ta turladı! 01:30
4 temsilcimiz de turladı! İşte ülke puanında son durum 4 temsilcimiz de turladı! İşte ülke puanında son durum 01:29
Beşiktaş'ın maçı gecikmeli başladı! İlk düdük öncesi olay Beşiktaş'ın maçı gecikmeli başladı! İlk düdük öncesi olay 01:29
Beşiktaş 1. Lig ekibini satın alıyor! Beşiktaş 1. Lig ekibini satın alıyor! 01:29
Daha Eski
Aslan'dan sürpriz hamle! Gündemine aldı Aslan'dan sürpriz hamle! Gündemine aldı 01:29
Kanarya Tete'de mutlu sona ulaştı! Maaşı... Kanarya Tete'de mutlu sona ulaştı! Maaşı... 01:29
F.Bahçe yanıt bekliyor! Kulübüyle anlaşıldı F.Bahçe yanıt bekliyor! Kulübüyle anlaşıldı 01:29
Mertens'in eşi ayrılığı duyurdu! Mertens'in eşi ayrılığı duyurdu! 01:29
F.Bahçe'de kriz! Ayrılmak istemiyor F.Bahçe'de kriz! Ayrılmak istemiyor 01:29
Bordeaux'dan G.Saraylı yıldıza kanca! Bordeaux'dan G.Saraylı yıldıza kanca! 01:29