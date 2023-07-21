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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan ayrılan Nathan Redmond'ın yeni takımı belli oldu!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Nathan Redmond'ın yeni takımı belli oldu. Yıldız futbolcu, İngiltere Premier Lig takımlarından Burnley ile anlaşmaya vardı. Redmond yeni takımıyla 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 14:50 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 15:08
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan ayrılan Nathan Redmond'ın yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş ile yollarını ayıran Nathan Redmond, İngiltere Premier Lig takımlarından Burnley ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

"HER ZAMAN HAYALİMDİ"

İngiliz takımının bu sezonki beşinci transferi olan Redmond, transferi sonrası yaptığı açıklamada "Her zaman Premier Lig'de yeniden oynama hayalim vardı. Burnley'nin projesi benim hırslarımla örtüşüyor." dedi.

KOMPANY: REDMOND OLAĞANÜSTÜ BİR PERFORMANSA ULAŞTI

Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany ise 29 yaşındaki futbolcu hakkında "Nathan, Türkiye'de son zamanlarda olağanüstü bir performansa ulaştı. Oradan zengin bir deneyim getiriyor. Harika bir iş ahlakına, çok sayıda beceriye ve öğrenmeye devam etme isteğine sahip. Aynı zamanda kişiliğini ve karakterini de bu futbol kulübüne taşıyor ve bu da buradaki genç oyunculara fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Redmond, geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 28 maçta 6 gol, 6 asist kaydetti.

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