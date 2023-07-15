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BEŞİKTAŞ AUGSBURG CANLI MAÇ İZLE 📺 | Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Almanya'da çalışmalarını sürdürüyor. İlk hazırlık maçında Augsburg ile karşılaşacak olan Beşiktaş, kazanmak istiyor. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 14:10
BEŞİKTAŞ AUGSBURG CANLI MAÇ İZLE 📺 | Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, hazırlık müsabakasında Augsburg ile karşılaşacak. Hazırlık müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - AUGSBURG HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 16:00'da Kufstein Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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