BEŞİKTAŞ AUGSBURG CANLI MAÇ İZLE 📺 | Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, hazırlık müsabakasında Augsburg ile karşılaşacak. Hazırlık müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - AUGSBURG HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 16:00'da Kufstein Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.