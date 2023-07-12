BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Montero'ya sürpriz talip! Kiralama teklifi...

Yeni sezona teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde hazırlanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Yeni sezona teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde hazırlanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş'ın geçen sezon Alman ekibi Hamburg'a kiraladığı İspanyol stoper Francisco Montero'ya Legia Varşova talip oldu.
Polonya ekibinin Montero için Beşiktaş'a satın amla opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü.
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in gelecek planları arasında düşünmediği İspanyol stoperin başka bir takıma kiralanması veya bonservisiyle gönderilmesi bekleniyor.
Siyah-beyazlıların bonservisini Atletico Madrid'den aldığı Montero, Beşiktaş formasıyla çıktığı 46 maçta 2 gol ve 2 asiste imzasını attı.
İspanyol defans oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon euro...