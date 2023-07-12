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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Montero'ya sürpriz talip! Kiralama teklifi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Francisco Montero'ya sürpriz bir talip çıktı. 24 yaşındaki genç stoper için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:50 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:58
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Montero'ya sürpriz talip! Kiralama teklifi...

Yeni sezona teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde hazırlanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Montero'ya sürpriz talip! Kiralama teklifi...

Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş'ın geçen sezon Alman ekibi Hamburg'a kiraladığı İspanyol stoper Francisco Montero'ya Legia Varşova talip oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Montero'ya sürpriz talip! Kiralama teklifi...

Polonya ekibinin Montero için Beşiktaş'a satın amla opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Montero'ya sürpriz talip! Kiralama teklifi...

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in gelecek planları arasında düşünmediği İspanyol stoperin başka bir takıma kiralanması veya bonservisiyle gönderilmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Montero'ya sürpriz talip! Kiralama teklifi...

Siyah-beyazlıların bonservisini Atletico Madrid'den aldığı Montero, Beşiktaş formasıyla çıktığı 46 maçta 2 gol ve 2 asiste imzasını attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Montero'ya sürpriz talip! Kiralama teklifi...

İspanyol defans oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon euro...

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