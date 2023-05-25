TRANSFER HABERİ | James Rodriguez Beşiktaş'ı bekliyor!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer anlamında sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlıların uzun süredir gündeminde olan Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'den ise heyecanlandıran haberler gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...
Olympiakos ile yollarını ayırdıktan sonra kulüpsüz durumda olan 31 yaşındaki Kolombiyalı 10 numaraJames Rodriguez'in menajerinin Beşiktaş ile görüştüğünü ve sözlü olarak anlaşma sağladığıı iddiasında bulundu. Takvim'in derlediği haberde yıldız futbolcunun Beşiktaş'tan haber beklediği ifade edildi. Haberde, formunu korumak için Kolombiya Milli Takımı'nın tesislerinde milli takım antrenörleriyle idman yaptığı belirtilen James'in Beşiktaş'tan olumlu cevap gelmesi halinde seneye İstanbul'da forma giyeceği detayı da yer aldı.