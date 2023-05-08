Asist şova devam

Siyah-beyazlılarda son haftalarda formunu artıran bir başka isim Artur Masuaku oldu. Demokratik Kongolu sol bek iyi bir ilk yarı geçirmemişti. Devre arasında yolların ayrılma durumu dahi vardı. Ancak bir oyuncu kazanma ustası olan Şenol Güneş ona da dokunmayı başardı. Usta hoca, her konuşmasında Masuaku'nun kariyerli ve kaliteli bir oyuncu olduğunu söyledi. Ona olan güvenini bire bir toplantılarda da dile getirdi. Sezonun ikinci yarısıyla birlikte performansını yükselten 29 yaşındaki sol bek satın alma opsiyonuyla Kartal'a gelmişti. 17 Nisan 2023'te sözleşmesinin uzatıldığı duyuruldu. KAP'a yapılan bu bildiriden sonra Masuaku 7 maça çıktı. Tecrübeli sol bek tam 3 asist yapmayı başardı. Toplamda 2 gol, 6 asiste ulaştı. Teknik direktör Şenol Güneş de onun oyunundan bir hayli memnun.



Artur Masuaku'nun süper ligdeki 6 asistinin 5'i kornerden geldi. Tam bir duran top ustası