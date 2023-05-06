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Antalyaspor Beşiktaş maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'un konuğu oluyor. Şenol Güneş'in öğrencileri kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Antalyaspor - Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 18:56 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 19:00
Antalyaspor Beşiktaş maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 33. haftasında Beşiktaş kritik deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor.

Şenol Güneş'in öğrencileri derbi galibiyetinin ardından Antalya deplasmanından da mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Veysel, Cemali, Erdal, Fernando, Fredy, Larsson, Doğukan, Wright

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Maxim, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

METE KALKAVAN DÜDÜK ÇALIYOR

Antalyaspor - Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetiyor. Mete Kalkavan'ın yardımcıları ise Serkan Çimen ve Caner Özaral. Karşılaşmanın VAR hakemi Hakan Ceylan. AVAR'da ise Suat Arslanboğa görev alıyor.

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