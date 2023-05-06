Antalyaspor Beşiktaş maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 33. haftasında Beşiktaş kritik deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor.
Şenol Güneş'in öğrencileri derbi galibiyetinin ardından Antalya deplasmanından da mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.
Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Veysel, Cemali, Erdal, Fernando, Fredy, Larsson, Doğukan, Wright
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Maxim, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
METE KALKAVAN DÜDÜK ÇALIYOR
Antalyaspor - Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetiyor. Mete Kalkavan'ın yardımcıları ise Serkan Çimen ve Caner Özaral. Karşılaşmanın VAR hakemi Hakan Ceylan. AVAR'da ise Suat Arslanboğa görev alıyor.