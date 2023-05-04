BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan stoper harekatı! İşte listedeki 3 aday

33 MAÇTA 4 GOL ATTI



Beşiktaş'ın listesinin ilk sırasında Konyaspor'da başarılı bir performans ortaya koyan stoper Francisco Calvo yer alıyor. Sezon başında MLS Ligi takımlarından San Jose'den yeşil-beyazlı takıma 495 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Kosta Rikalı savunma oyuncusu, bu sezon 33 maçta sahaya çıktı ve 4 gol kaydetti. Konyaspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon euro.

9 FARKLI TAKIMDA OYNADI



Francisco Calvo kariyerinde Konyaspor dışında San Jacinto, Herediano, Perez Zeledon, Nordsjaelland, Santos FC, Saprissa, Minnesota ve Chicago gibi takımların da formalarını giydi. 30 yaşındaki Kosta Rika'lı oyuncu 372 resmi maçta 48 gol atarken, 14 de asist yapmayı başardı.