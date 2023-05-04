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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan stoper harekatı! İşte listedeki 3 aday

Derbi galibiyetiyle şampiyonluk yarışına tutunan Beşiktaş'ta gözler yeni sezonda yapılacak olan takviyelere çevrildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in önceki gün yaptığı açıklamada "Operasyon geçiren Tayyip Talha'nın yerine bir stoper alabiliriz" söyleminin ardından siyah-beyazlı yetkililerin, tecrübeli hocanın listesinde yer alan bazı isimlerle temasa geçtiği öğrenildi. İşte o isimler... | Bjk spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan stoper harekatı! İşte listedeki 3 aday

Beşiktaş, gelecek sezon Şenol Güneş yönetiminde ligde şampiyonluk hedefliyor. Yönetim ise bu doğrultuda bir kadro kurmak için kolları sıvadı. İlk hedef stoper takviyesi. Defansa yapılacak takviye noktasında da adaylar netleşmeye başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan stoper harekatı! İşte listedeki 3 aday

İLK ADAYLAR: CALVO VE DENAYER

Kartal'ın listesinin ilk sırasında Konyaspor'da başarılı bir performans ortaya koyan Francisco Calvo ile Shabab Al-Ahli'nin yıldızı Jason Denayer olduğu ifade edildi.


Siyah-beyazlıların stoper adayları arasındaki bir diğer isim de Jason Denayer. Beşiktaş yönetimi yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in talebiyle bir süredir sağ stoper arıyor. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın görüştüğü isimlerden birisi de daha önce sarı-kırmızılı formayı giymiş olan Jason Denayer. Sezon başında da Beşiktaş'ın gündemine gelen 27 yaşındaki Belçikalı savunma oyuncusu, Dubai'de Shabab takımına gitti. Ancak bu süreçte hem Dünya Kupasına gitme şansını kaybetti, hem de futboldan uzaklaştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan stoper harekatı! İşte listedeki 3 aday

33 MAÇTA 4 GOL ATTI


Beşiktaş'ın listesinin ilk sırasında Konyaspor'da başarılı bir performans ortaya koyan stoper Francisco Calvo yer alıyor. Sezon başında MLS Ligi takımlarından San Jose'den yeşil-beyazlı takıma 495 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Kosta Rikalı savunma oyuncusu, bu sezon 33 maçta sahaya çıktı ve 4 gol kaydetti. Konyaspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon euro.

9 FARKLI TAKIMDA OYNADI


Francisco Calvo kariyerinde Konyaspor dışında San Jacinto, Herediano, Perez Zeledon, Nordsjaelland, Santos FC, Saprissa, Minnesota ve Chicago gibi takımların da formalarını giydi. 30 yaşındaki Kosta Rika'lı oyuncu 372 resmi maçta 48 gol atarken, 14 de asist yapmayı başardı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan stoper harekatı! İşte listedeki 3 aday

4 AY ARA VERDİ


Aralık ayı sonunda oynanan Baniyas maçından sonra hocasıyla kavga ettiği için kadro dışı bırakıldı ve ancak 4 ay sonra sahalara dönen Denayer, hafta sonunda forma şansı bulabildi. Deneme süreçli olarak sadece 1 yıllık sözleşme imzalayan Denayer, 27 yaşında futbolun dışında kalmamak için yeniden Avrupa'ya dönme kararı aldı. Menajerinin görüştüğü takımlar arasına Beşiktaş da eklenirken, Belçikalı stoper Denayer ile Beşiktaş arasındaki görüşmeler olumlu yönde ilerlemeye devam ediyor.


GALATASARAY FORMASI GİYDİ


Beşiktaş'ın stoper adaylar listesine üst sıralardan dahil olan Jason Denayer, daha önce Galatasaray formasıyla 50 resmi karşılaşmada görev yaptı. Denayer bu periyotta 4 de asist yapmayı başardı. 27 yaşındaki Belçikalı oyuncu kariyerinde en çok formayı Lyon'da (139) giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan stoper harekatı! İşte listedeki 3 aday

SON ADAY: DJIKU

Beşiktaş'ta stoper adayları arasına dahil edilen isimlerden biri de Alexander Djiku oldu. Savunmasını güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlılar, Fransa Ligi ekiplerinden Strasbourg'da forma giyen Alexander Djiku ile ilk teması kurdu. Yönetimin 28 yaşındaki Ganalı yıldızın menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve olumlu yanıt alındığı belirtildi. Tecrübeli futbolcuya Fransa ve İtalya'dan da teklifler var. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Djiku'nun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu sezon 29 maçta görev alan Djiku 1 gol atarken 1 de asiste imza attı.

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