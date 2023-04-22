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Ümraniyespor - Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş: Kalmalarını istiyoruz ama...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kadronun yeterliliği hakkında konuşan deneyimli hoca, sezon sonunu işaret etti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 21:37 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 21:46
Ümraniyespor - Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş: Kalmalarını istiyoruz ama...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Şenol Güneş: Bütün istatistikler yardımcı unsurlardır. Kazanmak, gol yemeden galibiyet almak, goller atmak önemli. Ancak, asıl önemli olan oyun felsefesi. Bu konuda hala düşündüğümüzün gerisindeyiz ama oyuncuların iyi niyeti, istekleri önemli. 1 hafta önce bu yapıdan çok uzaktık. Hiçbir şey yapmadık. 2-0'ı yakaladık ama 1-0'ken oyunu daha iyi yönetmeliydik. Oyunu yöneten, hızlandıran, yavaşlatan takım olmalıyız. Takım olmaya çalışan bir ekip olarak olumlu taraflar daha fazla.

2-0 kazandık, gol yemedik. Geçen hafta da gol yemedik. Daha fazla gol atabilirdik, öyle pozisyonlar vardı. Rakibimizin de durumunu anlamak lazım. Bir alt ligden geldi. Olağanüstü işler yaptı. Gücü oranında bakınca... Elinden gelen gayreti gösterdi. Hızlı başladılar ama dirençleri kırılınca oyun lehimize döndü. Maçtan önce favori olan takımın kazanması gerçekleşti.

Oyuncular yükseliyorsa kendileri yapıyordur, biz onlara yardım ediyoruz. Rehberlik yapıyoruz, yol gösteriyoruz. Nihayetinde katkı yaptığımız, teknik heyetin, yönetimin herkesi katkısı vardır ama oyuncunun kendisidir. Almak istemeyene hiçbir şey veremezsiniz. Almak isteyene herkes bir şeyler verir. Havadan bile aldığı nefesten, içtiği sudan performansı artar.

Bugün itibarıyla baktığımız zaman takımın sezon başından beri kayıp puanlarını konuşmak istemiyoruz. Çünkü hatalarımız, eksiklerimiz, dalgalanmalarımız var. Bir kadro oluşuyor. Bu yeterli mi değil mi, sezon sonuna kadar oynayacağımız maçlardaki duruma bağlı. Oyuncular gelişirse değişirse sorunlar azalır. Kulüp de, biz de rahatlarız. Elimizdeki oyuncuların kalmasını biz de istiyoruz ama verim alamayınca yapacak bir şey yok. Gidenler oluyor. Keşke gitmeseler, elimizdeki oyuncular oynasın. Randıman alamadığımız zaman bu kulüp, büyük kulüp. Herkes başarı bekliyor. Umarım hep iyi olur. Kazanmak güzel.

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