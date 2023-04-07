Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Servet istediler! Sözleşmesinde opsiyon yok

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Servet istediler! Sözleşmesinde opsiyon yok

Beşiktaş'ta devre arası Gaziantep FK'den takıma katılan Rumen oyuncu Alexandru Maxim'in bonservis ücreti belli oldu. İşte Kartal'ın, Maxim'i kadrosuna katmak istemesi durumunda Gaziantep FK'nin isteyeceği ücret... | Bjk spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gaziantep FK Alexandru Maxim için Beşiktaş'tan serves istedi!

Beşiktaş, yaşanılan deprem felaketi sonrasında ligden çekilen Gaziantep FK'den Alexandru Maxim'i devre arası transfer döneminde kadrosun katmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gaziantep FK Alexandru Maxim için Beşiktaş'tan serves istedi!

Beşiktaş'ın, G.Antep'ten kiraladığı Alexandru Maxim'i bonservisi ile kadrosuna katmak istemesi durumunda ödeyeceği rakam belli oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gaziantep FK Alexandru Maxim için Beşiktaş'tan serves istedi!

G.Antep'in, oyuncusu için 5 milyon euro istediği; Beşiktaş'ın Maxim'i kalıcı transfer etmek istemesi durumunda bu rakamı ödeyeceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gaziantep FK Alexandru Maxim için Beşiktaş'tan serves istedi!

Beşiktaş'ın, deprem felaketinin ardından kiraladığı Maxim'in sözleşmesinde satın alma maddesi yer almıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gaziantep FK Alexandru Maxim için Beşiktaş'tan serves istedi!

Rumen oyuncu Beşiktaş formasıyla ligde 4 maça çıktı ve henüz gol ya da asist katkısı yapamadı.

DİĞER
Fenerbahçe’nin yarı finaldeki rakibi kim oldu, hangi takım? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe yarı finalde kimle eşleşti, rakibi belli oldu mu?
Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin 50 bin dolarlık saatle kural bozmadı: "Bunları söylemek bile ayıp"
Gedson Fernandes'e çifte kanca!
Icardi'den flaş sözler! "Kalmak istiyorum ama... "
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tosun Paşa 3 katına uzatıyor! İşte sözleşme detayları...
Gedson Fernandes'e çifte kanca!
Esenler TOKİ kura sonuçları 7 Nisan
Ramazan'a özel cuma mesajları 2023
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus taraftara mesaj yolladı! Jesus taraftara mesaj yolladı! 01:24
Willian Arao: Yanlış anlaşıldım! Willian Arao: Yanlış anlaşıldım! 01:24
Jesus'tan İrfan Can'a destek! Jesus'tan İrfan Can'a destek! 01:24
F.Bahçe kupada yarı finalde! F.Bahçe kupada yarı finalde! 01:24
Avrupa'da Türk derbisinin galibi F.Bahçe! ÖZET İZLE Avrupa'da Türk derbisinin galibi F.Bahçe! ÖZET İZLE 01:24
Jorge Jesus'tan tribünlere Enner Valencia tepkisi! Jorge Jesus'tan tribünlere Enner Valencia tepkisi! 01:24
Daha Eski
F.Bahçe'de tribünlerden 'Yönetim istifa' sesleri! F.Bahçe'de tribünlerden 'Yönetim istifa' sesleri! 01:24
F.Bahçe'de Jesus küçük çocuklarla şakalaştı F.Bahçe'de Jesus küçük çocuklarla şakalaştı 01:24
Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı 01:23
Trabzonspor'dan Sergen Yalçın hamlesi! Trabzonspor'dan Sergen Yalçın hamlesi! 01:23
G.Saray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızı Aslan olacak G.Saray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızı Aslan olacak 01:23
F.Bahçeli yıldız açıkladı! Jesus'un yeni adresi... F.Bahçeli yıldız açıkladı! Jesus'un yeni adresi... 01:23