TRANSFER HABERİ: Everton'ın menajeri açıkladı! Dele Alli Beşiktaş'tan ayrılıyor

Artık yaz aylarında, hepimiz tekrar bir araya geldiğimizde, bekleyip görmemiz ve bir şeyler değerlendirmemiz gerekecek. Çünkü Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar sözleşmesi olduğundan oldukça eminim, bu yüzden o tercihi seçeceğiz" diye konuştu.