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TRANSFER HABERİ: Everton'ın menajeri açıkladı! Dele Alli Beşiktaş'tan ayrılıyor

Everton'dan kiralanan Dele Alli, Beşiktaş formasıyla beklentilerin altında kaldı. İngiliz kulübünün menajeri Sean Dyche, oyuncu hakkında flaş transfer itirafında bulundu. İşte Dele Alli'nin geleceği hakkında flaş sözleri... | BJK TRANSFER

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Everton'ın menajeri açıkladı! Dele Alli Beşiktaş'tan ayrılıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in önceki gün "Kendisine ulaşamıyoruz" dediği Dele Alli, İngiliz basınında da gündem oldu.

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TRANSFER HABERİ: Everton'ın menajeri açıkladı! Dele Alli Beşiktaş'tan ayrılıyor

Güneş'in açıklamaları sonrası Alli'nin büyük şaşkınlık yaşadığı aktarılırken, antrenmana geç kaldığı için ceza alması da haberleştirildi.

TRANSFER HABERİ: Everton'ın menajeri açıkladı! Dele Alli Beşiktaş'tan ayrılıyor

Bu arada Everton'da menajerlik görevine getirilen Sean Dyche geçtiğimiz günlerde Goodison Park'ta dizginleri eline aldı ve Dele'in durumu hakkında yorum yaptı, hatta Everton'ın orta saha oyuncusunu beklenenden daha önce Merseyside'a geri getirebileceğini kabul etti.

TRANSFER HABERİ: Everton'ın menajeri açıkladı! Dele Alli Beşiktaş'tan ayrılıyor

Dyche, "Uluslararası tatile kadar bekleyeceğim, çünkü haberler onun Beşiktaş'ta yer almayacağını gösteriyor.

TRANSFER HABERİ: Everton'ın menajeri açıkladı! Dele Alli Beşiktaş'tan ayrılıyor

Artık yaz aylarında, hepimiz tekrar bir araya geldiğimizde, bekleyip görmemiz ve bir şeyler değerlendirmemiz gerekecek. Çünkü Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar sözleşmesi olduğundan oldukça eminim, bu yüzden o tercihi seçeceğiz" diye konuştu.

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