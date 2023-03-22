Haberler Beşiktaş Dele Alli, yarın takımla antrenmana çıkacağını açıkladı

Dele Alli, yarın takımla antrenmana çıkacağını açıkladı

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Dele Alli, bugün siyah beyazlı ekiple antrenmana çıkacağını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 00:50
Dele Alli, yarın takımla antrenmana çıkacağını açıkladı

Dele Alli, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok fazla mesaj aldım. Bu yüzden bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Kulüp, bugün doktor randevum için bana izin verdi. Yarın antrenmanlara döneceğim." yorumunu yaptı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, bugünkü idman öncesi yaptığı açıklamada, izni bitmesine rağmen Dele Alli'nin antrenmana katılmadığını belirterek "İzin verdiğimiz Dele Alli hala gelmedi. Telefonla ulaşamadık. İnşallah kaza geçirmemiştir." ifadelerini kullanmıştı.

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