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Beşiktaş Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'ın, Antalyaspor'u ağırlayacağı maç 2 kez ertelendi. Siyah beyazlılar ertelenen maçta bugün sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Beşiktaş - Antalyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 19:30
Beşiktaş Antalyaspor maçı CANLI

13 Kasım 2022 Pazartesi tarihinde oynanması planlanan ancak Taksim'de 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısı nedeniyle 14 Şubat'a ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması, o tarihte de Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle oynanamadı.

Beşiktaş Süper Lig'de ertelenen maçta bugün Antalyaspor'u konuk ediyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson, Redmond, Dele Alli, Muleka, Cenk Tosun

Antalyaspor: Ataberk, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Floranus, Fernando, Fredy, Ndao, Ghacha, Mehmedi

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş – Antalyaspor mücadelesini Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Abdulkadir Bitigen'in yardımcılığını Mustafa Savranlar ve Anıl Usta yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi Tugay Kaan Numanoğlu.

FORMALARIN GELİRİ DEPREMZEDELERE

Siyah-beyazlı futbolcuların bu maçta giydikleri formaların, tüm geliri depremzedelere yardım amacıyla kullanılmak üzere düzenlenecek olan açık artırma ile satışa sunulacak. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcularımızın Fraport TAV Antalyaspor maçında giyeceği formalar, tüm geliri depremzedelere yardım amacıyla kullanılmak üzere düzenlenecek açık artırmada satışa sunulacak. Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla düzenlenecek açık artırma, bugün saat 19.03'te matchwornshirt.com adresinde başlayacak" ifadelerine yer verildi.

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