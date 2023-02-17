TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın Mateus Quaresma teklifi belli oldu! İşte o rakam

Siyah-beyazlılar savunmasını güçlendirmek için dört koldan saldırıyor.
26 yaşındaki Brezilyalı sol bek Mateus Quaresma için girişimlerini hızlandıran siyah-beyazlılar, oyuncuyla anlaşmaya çok yakın.
Siyah-beyazlılar savunmasını güçlendirmek için dört koldan saldırıyor.
26 yaşındaki Brezilyalı sol bek Mateus Quaresma için girişimlerini hızlandıran siyah-beyazlılar, oyuncuyla anlaşmaya çok yakın.
Quaresma'ya da 3.5 yıl için 1 milyon euro maaş teklif eden Kartal, transfer sezonu bitmeden kadrosuna yeni bir isim daha katmayı planlıyor.
Toplamda 87 karşılaşmada oynayan Sambacı'nın 1 gol ve 5 asisti bulunuyor.