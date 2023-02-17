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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın Mateus Quaresma teklifi belli oldu! İşte o rakam

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kara-Kartal son olarak 26 yaşındaki sol bek Mateus Quaresma'yı listeye aldı. Siyah-beyazlı yönetimin, oyuncunun kulübü Arouca'ya yaptığı transfer teklifi belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın Mateus Quaresma teklifi belli oldu! İşte o rakam

Siyah-beyazlılar savunmasını güçlendirmek için dört koldan saldırıyor.

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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın Mateus Quaresma teklifi belli oldu! İşte o rakam

26 yaşındaki Brezilyalı sol bek Mateus Quaresma için girişimlerini hızlandıran siyah-beyazlılar, oyuncuyla anlaşmaya çok yakın.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın Mateus Quaresma teklifi belli oldu! İşte o rakam

Sol kanadını da güçlendirmek isteyen Beşiktaş, tecrübeli oyuncu için Portekiz ekibine 1 milyon euro teklif ettiği, Arouca'nın da bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın Mateus Quaresma teklifi belli oldu! İşte o rakam

Quaresma'ya da 3.5 yıl için 1 milyon euro maaş teklif eden Kartal, transfer sezonu bitmeden kadrosuna yeni bir isim daha katmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın Mateus Quaresma teklifi belli oldu! İşte o rakam

Toplamda 87 karşılaşmada oynayan Sambacı'nın 1 gol ve 5 asisti bulunuyor.

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