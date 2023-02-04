Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Sivasspor mağlubiyeti sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.
Şenol Güneş'in sözleri;
Sivasspor karşısında alınan mağlubiyet hakkında konuşan Güneş, "Düşündüğümüzün altında motivasyon ve konsantrasyonla maçı bitirdik. Dalgalanmalar yaşadık. Oyunun belli bölümlerinde kopmalar oldu. Yediğimiz gol sonrası takımın paniği arttı."
"Motivasyon seviyemiz, kazanmaya yetmedi. Zaman zaman beklenmeyen hatalar oldu. Oyunumuz, bugünkü maçı kazanmaya yetmedi. Yeterli pozisyonumuz da yoktu." dedi.