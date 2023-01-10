Vrsaljko veto yedi

Gelen bilgilere göre menajerler sezon başında Olympiakos'a giden ancak beklentileri karşılayamadığı için sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Sime Vrsaljko'yu siyahbeyazlı takıma önerdi. Şu an boşta olan 30 yaşında olan sağ bekin teknik patron Şenol Güneş'ten veto yediği belirtildi.
Gelen bilgilere göre menajerler sezon başında Olympiakos'a giden ancak beklentileri karşılayamadığı için sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Sime Vrsaljko'yu siyahbeyazlı takıma önerdi. Şu an boşta olan 30 yaşında olan sağ bekin teknik patron Şenol Güneş'ten veto yediği belirtildi.