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Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Şenol Güneş transfer kararını verdi

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, ara transfer döneminde Şenol Güneş yönetiminde gelecek futbolcular için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da ayrılacak isimler için kararını verdi. Şenol Güneş'in yönetime sunduğu raporda, 2 futbolcu için 'gönderilebilir' dediği ifade edildi. İşte o isimler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 10:14
Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Şenol Güneş transfer kararını verdi

Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Şenol Güneş transfer kararını verdi

Siyah beyazlılarda öncelik ayrılacak isimler.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Şenol Güneş transfer kararını verdi

Şenol Güneş, son olarak yaptığı açıklamada transfere ilişkin şu sözleri sarf etmişti:

Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Şenol Güneş transfer kararını verdi

"12 Ocak'taki transfere kadar yeni oyuncu olmayacak, bu oyuncular olacak.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Şenol Güneş transfer kararını verdi

Bu oyuncuların hataları varsa, eksikleri varsa değerlendiririz.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Şenol Güneş transfer kararını verdi

Gerekli olunca ortaya koyarız.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Şenol Güneş transfer kararını verdi

Bugün oyuncularla ilgili konuşmanın hiçbir faydası yok.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Şenol Güneş transfer kararını verdi

Eksiği varsa da o da bizim evladımızdır.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Şenol Güneş transfer kararını verdi

Biz iyi bir takımız, beraberiz. Olumsuz konuşarak aşağı çekmek istemeyiz.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Şenol Güneş transfer kararını verdi

Sahaya çıkan oyuncuya destek vermeliyiz.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Şenol Güneş transfer kararını verdi

Katkı veremiyorsa, gitmek istiyorsa o zaman karar veririz.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Şenol Güneş transfer kararını verdi

Medyadaki bazıları konuşuyor, gündem yapıyor. Biz bu işlerin içinde yokuz."

Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Şenol Güneş transfer kararını verdi

İLK ADAY MONTERO
NTV Spor2un haberine göre, siyah beyazlılarda gönderilecek ilk adaylardan birinin, Montero olması bekleniyor.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Şenol Güneş transfer kararını verdi

Şenol Güneş, İspanyol futbolcudan memnun değil.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Şenol Güneş transfer kararını verdi

Beşiktaş, Francisco Montero'yu kiralamayı planlıyor.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Şenol Güneş transfer kararını verdi

İspanyol savunmacı için devre arasında gelecek teklifler değerlendirilecek.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Şenol Güneş transfer kararını verdi

N'KOUDOU SÜRPRİZİ
Sözleşmesi bitecek Kevin N'Koudou ile yeni kontrat için görüşmelere henüz başlamadı.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Şenol Güneş transfer kararını verdi

Kamerunlu oyuncuya devre arası teklif gelmesi halinde yollar ayrılabilir.

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