Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Şenol Güneş transfer kararını verdi

Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah beyazlılarda öncelik ayrılacak isimler.
Şenol Güneş, son olarak yaptığı açıklamada transfere ilişkin şu sözleri sarf etmişti:
"12 Ocak'taki transfere kadar yeni oyuncu olmayacak, bu oyuncular olacak.
Bu oyuncuların hataları varsa, eksikleri varsa değerlendiririz.
Gerekli olunca ortaya koyarız.
Bugün oyuncularla ilgili konuşmanın hiçbir faydası yok.
Eksiği varsa da o da bizim evladımızdır.
Biz iyi bir takımız, beraberiz. Olumsuz konuşarak aşağı çekmek istemeyiz.
Sahaya çıkan oyuncuya destek vermeliyiz.
Katkı veremiyorsa, gitmek istiyorsa o zaman karar veririz.
Medyadaki bazıları konuşuyor, gündem yapıyor. Biz bu işlerin içinde yokuz."
İLK ADAY MONTERO
NTV Spor2un haberine göre, siyah beyazlılarda gönderilecek ilk adaylardan birinin, Montero olması bekleniyor.
Şenol Güneş, İspanyol futbolcudan memnun değil.
Beşiktaş, Francisco Montero'yu kiralamayı planlıyor.
İspanyol savunmacı için devre arasında gelecek teklifler değerlendirilecek.
N'KOUDOU SÜRPRİZİ
Sözleşmesi bitecek Kevin N'Koudou ile yeni kontrat için görüşmelere henüz başlamadı.
Kamerunlu oyuncuya devre arası teklif gelmesi halinde yollar ayrılabilir.
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
25 Aralık Pazar günü oynanacak maç, 16.00'da başlayacak.