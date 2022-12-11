Beşiktaş orta saha transferi için rotasını Aissa Laidouni'ye çevirdi!

Ara transfer döneminin başlamasına sadece haftalar kala iddialar birbirini kovalamaya başladı.
Ara transfer döneminin başlamasına sadece haftalar kala iddialar birbirini kovalamaya başladı.
Bunlardan birisi de Beşiktaş'la ilgili.
Foot Mercato yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Macaristan'ın Ferencvaros takımında forma giyen Aissa Laidouni ile ilgileniyor.
Sebastian Denis imzalı haberde, "Beşiktaş'ın yanı sıra bazı İngiliz kulüpleri, Celtic ile Wolfsburg da, Tunuslu oyuncuyla ilgileniyor.
Özellikle de kulübü Ferencvaros, 4 milyon euro'luk tazminat karşılığında Laidouni'yi bırakmaya hazır.
En son söylentilerin aksine, şu an için Fransa'da yetişmiş ve doğmuş, Tunuslu oyuncu için öne çıkan bir Fransız kulübü yok" denildi.
Laidouni; devre arasında Josef'e yol vermeye hazırlanan Beşiktaş'ta gündemdeki ön libero Suudi Arabistan'ın dinamosu Mohammed Kanno'nun benzer özelliklerine sahip.
Aissa Laidouni'nin güncel piyasa değeri 4 milyon euro.
Laidouni, 28 kez Tunus Milli Takım formasını giyerken 1 kez rakip fileleri havalandırdı.
Tecrübeli oyuncu 2020 yılında Romen ekibi Voluntari'den Ferencvaros'a transfer oldu.
Macar ekibi Laidouni'yi 600 bin Euro karşılığında transfer etti.
Laidouni kulüp kariyerinde 208 karşılaşmada forma giydi.
Tunuslu oyuncu toplamda 19 gol atarken 22 de asist yaptı.
Yıldız orta saha, Fransa'da Angers ve Chambly takımlarının da formasını giydi.
Laidouni bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'a karşı 2 maçta da forma giydi.