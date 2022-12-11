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Beşiktaş orta saha transferi için rotasını Aissa Laidouni'ye çevirdi!

Ocak ayında orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Josef de Souza ve Atiba'nın ilerleyen yaşı yüzünden Şenol Güneş rotasını orta sahaya çevirdi. Ön libero takviyesi için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar Tunuslu oyuncuyu için harekete geçti. (BJK TRANSFER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 06:50
Beşiktaş orta saha transferi için rotasını Aissa Laidouni'ye çevirdi!

Ara transfer döneminin başlamasına sadece haftalar kala iddialar birbirini kovalamaya başladı.

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Beşiktaş orta saha transferi için rotasını Aissa Laidouni'ye çevirdi!

Bunlardan birisi de Beşiktaş'la ilgili.

Beşiktaş orta saha transferi için rotasını Aissa Laidouni'ye çevirdi!

Foot Mercato yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Macaristan'ın Ferencvaros takımında forma giyen Aissa Laidouni ile ilgileniyor.

Beşiktaş orta saha transferi için rotasını Aissa Laidouni'ye çevirdi!

Sebastian Denis imzalı haberde, "Beşiktaş'ın yanı sıra bazı İngiliz kulüpleri, Celtic ile Wolfsburg da, Tunuslu oyuncuyla ilgileniyor.

Beşiktaş orta saha transferi için rotasını Aissa Laidouni'ye çevirdi!

Özellikle de kulübü Ferencvaros, 4 milyon euro'luk tazminat karşılığında Laidouni'yi bırakmaya hazır.

Beşiktaş orta saha transferi için rotasını Aissa Laidouni'ye çevirdi!

En son söylentilerin aksine, şu an için Fransa'da yetişmiş ve doğmuş, Tunuslu oyuncu için öne çıkan bir Fransız kulübü yok" denildi.

Beşiktaş orta saha transferi için rotasını Aissa Laidouni'ye çevirdi!

Laidouni; devre arasında Josef'e yol vermeye hazırlanan Beşiktaş'ta gündemdeki ön libero Suudi Arabistan'ın dinamosu Mohammed Kanno'nun benzer özelliklerine sahip.

Beşiktaş orta saha transferi için rotasını Aissa Laidouni'ye çevirdi!

Aissa Laidouni'nin güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

Beşiktaş orta saha transferi için rotasını Aissa Laidouni'ye çevirdi!

Laidouni, 28 kez Tunus Milli Takım formasını giyerken 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Beşiktaş orta saha transferi için rotasını Aissa Laidouni'ye çevirdi!

Tecrübeli oyuncu 2020 yılında Romen ekibi Voluntari'den Ferencvaros'a transfer oldu.

Beşiktaş orta saha transferi için rotasını Aissa Laidouni'ye çevirdi!

Macar ekibi Laidouni'yi 600 bin Euro karşılığında transfer etti.

Beşiktaş orta saha transferi için rotasını Aissa Laidouni'ye çevirdi!

Laidouni kulüp kariyerinde 208 karşılaşmada forma giydi.

Beşiktaş orta saha transferi için rotasını Aissa Laidouni'ye çevirdi!

Tunuslu oyuncu toplamda 19 gol atarken 22 de asist yaptı.

Beşiktaş orta saha transferi için rotasını Aissa Laidouni'ye çevirdi!

Yıldız orta saha, Fransa'da Angers ve Chambly takımlarının da formasını giydi.

Beşiktaş orta saha transferi için rotasını Aissa Laidouni'ye çevirdi!

Laidouni bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'a karşı 2 maçta da forma giydi.

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