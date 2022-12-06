BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Asano ısrarı! İşte pazarlıklarda son durum

Siyah-beyazlılar ara transferde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar ara transferde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş'ın listesine giren isimlerin başında Japonya Milli Takımı'nda oynayan Takuma Asano var.
Asano bu sezon Bochum ile 7 maça çıkıp 1 asist üretti.
Japon oyuncu 6. haftada sakatlanırken ligde 9 maçı kaçırmıştı.
Asano 2 ay takımdan uzak kaldı.
Oyuncu iyileşince Japon Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna davet edildi.
Teknik direktör Şenol Güneş'in onay verdiği golcü isim için girişimlerin önümüzdeki günlerde hızlanacağı belirtildi.
Alman ekibinin kendilerine yapılan 2 milyon euro'luk teklifi az buldu.
Bunun üzerine siyah-beyazlıların bu teklifi 3 milyon euro'ya yükselteceği öğrenildi.
İngiliz kulüplerinin de peşinde olduğu 28 yaşındaki yıldız forvet hattında sağ kanat olarak görev yapıyor.
Sol kanat ve forvette de görev yapabilen Asano daha önce sırasıyla Hiroshima, Arsenal, Stuttgart, Hannover ve Partizan'da görev yaptı.
Profesyonel kulüp kariyerinde 268 resmi maça çıktı.
Takuma Asano, bu periyotta 67 gol atarken, 37 de asist yaptı.
Toplamda 104 gole direkt olarak katkı sağladı.
Japon yıldız kariyeri boyunca hiç kırmızı kart görmezken, sadece 7 kez sarı kart gördü.