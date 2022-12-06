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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Asano ısrarı! İşte pazarlıklarda son durum

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası için verilen arada hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Beşiktaş'ta transfer anlamında önemli gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar gözünü Japon yıldıza çevirdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in yıldız oyuncunun transferi için onay verdiği gelen bilgiler arasında yer alıyor. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Asano ısrarı! İşte pazarlıklarda son durum

Japon oyuncu 6. haftada sakatlanırken ligde 9 maçı kaçırmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Asano ısrarı! İşte pazarlıklarda son durum

Asano 2 ay takımdan uzak kaldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Asano ısrarı! İşte pazarlıklarda son durum

Oyuncu iyileşince Japon Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna davet edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Asano ısrarı! İşte pazarlıklarda son durum

Teknik direktör Şenol Güneş'in onay verdiği golcü isim için girişimlerin önümüzdeki günlerde hızlanacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Asano ısrarı! İşte pazarlıklarda son durum

Alman ekibinin kendilerine yapılan 2 milyon euro'luk teklifi az buldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Asano ısrarı! İşte pazarlıklarda son durum

Bunun üzerine siyah-beyazlıların bu teklifi 3 milyon euro'ya yükselteceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Asano ısrarı! İşte pazarlıklarda son durum

İngiliz kulüplerinin de peşinde olduğu 28 yaşındaki yıldız forvet hattında sağ kanat olarak görev yapıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Asano ısrarı! İşte pazarlıklarda son durum

Sol kanat ve forvette de görev yapabilen Asano daha önce sırasıyla Hiroshima, Arsenal, Stuttgart, Hannover ve Partizan'da görev yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Asano ısrarı! İşte pazarlıklarda son durum

Profesyonel kulüp kariyerinde 268 resmi maça çıktı.

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