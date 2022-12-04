BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Takuma Asano'ya onay!

2022 Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da devam ediyor.
2022 Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da devam ediyor.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, eksik gördüğü mevkileri belirledi.
Kartal'ın transferde öncelik vereceği bölgelerden biri de forvet hattı.
Golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündemine, Bochum'da forma giyen Japon futbolcu Takuma Asano geldi.
Bu sezon Bochum ile 7 maça çıkıp 1 asist üreten Asano 6. haftada sakatlanırken ligde 9 maçı kaçırmıştı.
2 ay takımdan uzak kalan Asano iyileşince Japon Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna davet edildi.
Yıldız isim, Japonya'nın grup aşamasında Almanya'yı 2-1 yendiği maçta 1 gol kaydetti.
TAKUMA ASANO KİMDİR?
10 Kasım 1884 tarihinde Japonya'da dünyaya geldi.
Profesyonel kariyerine Yokkaichi CT takımında başladı.
Ardından sırasıyla Sanfrecce Hiroshima, Arsenal, Stuttgart, Hannover ve Partizan formaları giydi.
2021 yazından Alman ekibi Bochum'a imza attı.
1.73 cm boyundaki Asano, forvet hattında sağ kanat olarak görev yapıyor.
28 yaşındaki tecrübeli futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Bochum ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Asano'nun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...