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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Takuma Asano'ya onay!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... 2022 Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Japonya Milli Takımı'nda oynayan Takuma Asano'yu listesine aldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in onay verdiği golcü isim için girişimlere başlanacak. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 14:20 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 14:24
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Takuma Asano'ya onay!

2022 Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Takuma Asano'ya onay!

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, eksik gördüğü mevkileri belirledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Takuma Asano'ya onay!

Kartal'ın transferde öncelik vereceği bölgelerden biri de forvet hattı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Takuma Asano'ya onay!

Golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündemine, Bochum'da forma giyen Japon futbolcu Takuma Asano geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Takuma Asano'ya onay!

Bu sezon Bochum ile 7 maça çıkıp 1 asist üreten Asano 6. haftada sakatlanırken ligde 9 maçı kaçırmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Takuma Asano'ya onay!

2 ay takımdan uzak kalan Asano iyileşince Japon Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna davet edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Takuma Asano'ya onay!

Yıldız isim, Japonya'nın grup aşamasında Almanya'yı 2-1 yendiği maçta 1 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Takuma Asano'ya onay!

TAKUMA ASANO KİMDİR?

10 Kasım 1884 tarihinde Japonya'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Takuma Asano'ya onay!

Profesyonel kariyerine Yokkaichi CT takımında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Takuma Asano'ya onay!

Ardından sırasıyla Sanfrecce Hiroshima, Arsenal, Stuttgart, Hannover ve Partizan formaları giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Takuma Asano'ya onay!

2021 yazından Alman ekibi Bochum'a imza attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Takuma Asano'ya onay!

1.73 cm boyundaki Asano, forvet hattında sağ kanat olarak görev yapıyor.

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