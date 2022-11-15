Beşiktaş'ta 8 oyuncuya milli davet

Beşiktaş Futbol A Takımı'ndan Cenk ile Tayyip Talha, A Milli Takımımızın 16 Kasım Çarşamba günü İskoçya ile Diyarbakır'da ve 19 Kasım Cumartesi günü Çekya ile Gaziantep'te oynayacağı özel maçların aday kadrosuna; Emre Bilgin ile Berkay Vardar da Ümit Milli Takımımızın 17 Kasım Perşembe günü Avusturya ve 21 Kasım Pazartesi günü Polonya ile Hırvatistan'da oynayacağı özel maçların aday kadrolarına davet edildiler. Öte yandan Atiba (Kanada), Saiss (Fas), N'Koudou (Kamerun) ve Weghorst da (Hollanda) ülkelerinin milli takımlarına çağırıldılar.
Beşiktaş Futbol A Takımı'ndan Cenk ile Tayyip Talha, A Milli Takımımızın 16 Kasım Çarşamba günü İskoçya ile Diyarbakır'da ve 19 Kasım Cumartesi günü Çekya ile Gaziantep'te oynayacağı özel maçların aday kadrosuna; Emre Bilgin ile Berkay Vardar da Ümit Milli Takımımızın 17 Kasım Perşembe günü Avusturya ve 21 Kasım Pazartesi günü Polonya ile Hırvatistan'da oynayacağı özel maçların aday kadrolarına davet edildiler. Öte yandan Atiba (Kanada), Saiss (Fas), N'Koudou (Kamerun) ve Weghorst da (Hollanda) ülkelerinin milli takımlarına çağırıldılar.