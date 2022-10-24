BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayyip Talha Sanuç zirvede yer aldı! 5 maçta...

Takvim'in derlediği habere göre, Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan renklerine kattığı ve gelir gelmez de takıma büyük katkı veren Tayyip Talha Sanuç, hava topu mücadelesi kazanma yüzdesi olarak ligin zirvesinde yer alıyor.