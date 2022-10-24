BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayyip Talha Sanuç zirvede yer aldı! 5 maçta...

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı genç stoper, şimdiye kadar ortaya koyduğu performansla taraftarın kalbini çalmayı başardı.
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı genç stoper, şimdiye kadar ortaya koyduğu performansla taraftarın kalbini çalmayı başardı.
Siyah-Beyazlılar'ın Teknik Direktörü Valerien Ismael'in vazgeçilmezi olan genç yetenek Süper Lig'de zirve yaptı.
Takvim'in derlediği habere göre, Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan renklerine kattığı ve gelir gelmez de takıma büyük katkı veren Tayyip Talha Sanuç, hava topu mücadelesi kazanma yüzdesi olarak ligin zirvesinde yer alıyor.
Kara Kartal'ın savunmadaki sigortası Tayyip Talha Sanuç, Comparisonator'un verilerine göre yüzde 74 hava topu mücadelesi kazanıyor.
Onu Medipol Başakşehir'in Burundili stoperi Youssouf Ndayishimiye takip ediyor.
Yıldız oyuncu yüzde 69'luk istatistikle mücadele ediyor.
Listenin 3. basamağında yine Beşiktaş'tan bir isim bulunuyor.
Faslı stoper Romain Saiss, yüzde 65 ile Ndayishimiye'yi takip ediyor.
Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakçı ve Ümraniyespor'da top koşturan Tomislav Glumac yüzde 63'lük oranla diğerlerini takip ediyor.
İlk 5 sırada Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan hiçbir oyuncu bulunmuyor.
Siyah-Beyazlılar'ın transferin son gününde renklerine kattığı Tayyip, 1.5 aylık sürede 5 maçta forma giydi.
Son 3 maçta 90 dakika sahada kalan Tayyip Talha, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında ortaya koyduğu performansla alkışlandı.
22 yaşındaki yıldız oyuncu, Giresunspor maçında attığı golle takımına 3 puan kazandırdı.
Süper Lig kariyerinde 48 maçta forma giyen başarılı oyuncunun 3 gol ve 1 asisti bulunuyor.