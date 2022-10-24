Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayyip Talha Sanuç zirvede yer aldı! 5 maçta...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayyip Talha Sanuç zirvede yer aldı! 5 maçta...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın sezon başında Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, gösterdiği performansla zirvede yer aldı. Siyah-beyazlı ekibin genç stoperi, hava topu mücadelesinde rakiplerine şans tanımadı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 11:26
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayyip Talha Sanuç zirvede yer aldı! 5 maçta...

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı genç stoper, şimdiye kadar ortaya koyduğu performansla taraftarın kalbini çalmayı başardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayyip Talha Sanuç zirvede yer aldı! 5 maçta...

Siyah-Beyazlılar'ın Teknik Direktörü Valerien Ismael'in vazgeçilmezi olan genç yetenek Süper Lig'de zirve yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayyip Talha Sanuç zirvede yer aldı! 5 maçta...

Takvim'in derlediği habere göre, Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan renklerine kattığı ve gelir gelmez de takıma büyük katkı veren Tayyip Talha Sanuç, hava topu mücadelesi kazanma yüzdesi olarak ligin zirvesinde yer alıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayyip Talha Sanuç zirvede yer aldı! 5 maçta...

İlk 5 sırada Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan hiçbir oyuncu bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayyip Talha Sanuç zirvede yer aldı! 5 maçta...

Siyah-Beyazlılar'ın transferin son gününde renklerine kattığı Tayyip, 1.5 aylık sürede 5 maçta forma giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayyip Talha Sanuç zirvede yer aldı! 5 maçta...

Son 3 maçta 90 dakika sahada kalan Tayyip Talha, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında ortaya koyduğu performansla alkışlandı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ismael oyuncularından Hatay maçı öncesi bunu istedi!
Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adanaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Adanaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 11:11
Ismael oyuncularından Hatay maçı öncesi bunu istedi! Ismael oyuncularından Hatay maçı öncesi bunu istedi! 10:56
West Ham United - Bournemouth maçı saat kaçta? West Ham United - Bournemouth maçı saat kaçta? 10:55
Cedi galibiyette önemli rol oynadı Cedi galibiyette önemli rol oynadı 10:50
Kimin aklına gelirdi? Emre Mor... Kimin aklına gelirdi? Emre Mor... 10:46
Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 10:03
Daha Eski
Buruk'un eşinden hakeme tepki! "Hırsız Ali Palabıyık" Buruk'un eşinden hakeme tepki! "Hırsız Ali Palabıyık" 09:57
G.Saray'ı çılgına çevirdi! İşte o kararlar G.Saray'ı çılgına çevirdi! İşte o kararlar 09:53
Eski F.Bahçeli Slimani'ye ırkçı saldırı! Eski F.Bahçeli Slimani'ye ırkçı saldırı! 09:48
River Plate'ten Boca'ya şampiyonluk yardımı! River Plate'ten Boca'ya şampiyonluk yardımı! 09:43
Fırtına'dan müthiş seri! O dönemi geride bıraktı Fırtına'dan müthiş seri! O dönemi geride bıraktı 09:41
Hatayspor maçına Trabzonspor tarifesi! İlk 11'de... Hatayspor maçına Trabzonspor tarifesi! İlk 11'de... 09:36