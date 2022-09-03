Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim Süper Lig ekibinin radarında! Ajdin Hasic...

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim Süper Lig ekibinin radarında! Ajdin Hasic...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta kadro mühendisliği kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Takıma katılan isimler olurken kadrodan ayrılacak futbolcularda netlik kazanıyor. Kara Kartal'da Ajdin Hasic'in takımdan ayrılacağı ve Süper Lig'ten bir ekibin oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 15:55
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim Süper Lig ekibinin radarında! Ajdin Hasic...

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı sürdürülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim Süper Lig ekibinin radarında! Ajdin Hasic...

Velerien Ismael yönetimindeki siyah-beyazlılar Süper Lig'de 10 puan topladı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim Süper Lig ekibinin radarında! Ajdin Hasic...

Transfer döneminin sonu yaklaşırken Kara Kartal'da kadro takviyeleri devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim Süper Lig ekibinin radarında! Ajdin Hasic...

Siyah-beyazlıyı formayı giyen Ajdin Hasic de yol ayrımında.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim Süper Lig ekibinin radarında! Ajdin Hasic...

Futbolcuya Süper Lig'den ilgi devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim Süper Lig ekibinin radarında! Ajdin Hasic...

HASIC, REZERV LİG'DE GOL ATTI

Akşam'ın haberine göre Giresunspor, Beşiktaş'a Hasic transferi için teklif yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim Süper Lig ekibinin radarında! Ajdin Hasic...

Rezerv Lig'de oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı maçta gol atan Hasic'i Giresunsporlu yetkililer yakın takibe aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim Süper Lig ekibinin radarında! Ajdin Hasic...

HASIC, GİRESUN YOLCUSU

Önümüzdeki hafta içinde Hasic için son bir görüşme yapılacak ve konuyu çözüme kavuşacak.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim Süper Lig ekibinin radarında! Ajdin Hasic...

Beşiktaş yöneticileri, Hasic'in belli bir oranda ilk 11'de oynaması şartıyla futbolcuyu kiralık vermek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim Süper Lig ekibinin radarında! Ajdin Hasic...

Hasic, Ümraniyespor'da 8 maçta oynamış ve 1 gol atmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim Süper Lig ekibinin radarında! Ajdin Hasic...

Dinamo Zagreb Altyapısı'ndan yetişen Boşnak futbolcunun Beşiktaş ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunmaktadır.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim Süper Lig ekibinin radarında! Ajdin Hasic...

Ajdin Hasic'in güncel piyasa değeri de 625 bin Euro'dur.

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