TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim Süper Lig ekibinin radarında! Ajdin Hasic...

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı sürdürülüyor.
Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı sürdürülüyor.
Velerien Ismael yönetimindeki siyah-beyazlılar Süper Lig'de 10 puan topladı.
Transfer döneminin sonu yaklaşırken Kara Kartal'da kadro takviyeleri devam ediyor.
Takviyelerin ardından takımdan ayrılacak isimler de netlik kazanıyor.
Kadrosunu Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Romain Saiss, Cenk Tosun, Dele Alli, Wout Weghorst ve Arthur Masuaku ile güçlendiren Beşiktaş'ta ayrılıklar için de çalışmalar sürdürülüyor.
Rezerv Lig'in kaldırılmasının ardından Beşiktaş'ta bazı futbolcularla yolların ayrılması yeniden gündemde.
Siyah-beyazlıyı formayı giyen Ajdin Hasic de yol ayrımında.
Futbolcuya Süper Lig'den ilgi devam ediyor.
HASIC, REZERV LİG'DE GOL ATTI
Akşam'ın haberine göre Giresunspor, Beşiktaş'a Hasic transferi için teklif yaptı.
Rezerv Lig'de oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı maçta gol atan Hasic'i Giresunsporlu yetkililer yakın takibe aldı.
HASIC, GİRESUN YOLCUSU
Önümüzdeki hafta içinde Hasic için son bir görüşme yapılacak ve konuyu çözüme kavuşacak.
Beşiktaş yöneticileri, Hasic'in belli bir oranda ilk 11'de oynaması şartıyla futbolcuyu kiralık vermek istiyor.
Hasic, Ümraniyespor'da 8 maçta oynamış ve 1 gol atmıştı.
Dinamo Zagreb Altyapısı'ndan yetişen Boşnak futbolcunun Beşiktaş ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunmaktadır.
Ajdin Hasic'in güncel piyasa değeri de 625 bin Euro'dur.