Beşiktaş'tan flaş Mauro Icardi hamlesi! Transferi...

Galatasaray'ın uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Mauro Icardi'nin transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'ın uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Mauro Icardi'nin transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
Yeni sezonda hücum oyuncularından şimdiye kadar istenen verimi alamayan sarı-kırmızılılar, gözünü transfere çevirdi.
Özellikle İsviçreli santrfor Haris Seferovic'in performansı beklentilerin altında kaldı.
Bu zamana kadar Galatasaray ile 4 resmi maçta sahaya çıkan Seferovic skor katkısı veremedi.
Cimbom'un Süper Lig'de bulduğu 2 gol, oyuna sonralardan dahil olan Bafetimbi Gomis'ten geldi.
Hücumda alternatifleri artırmak isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü bir ismi kadrosuna katmak için kolları sıvadı.
PSG'de yeni sezon planmasında yer almayan Mauro Icardi'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Galatasaray yönetimi, bir süredir Arjantinli golcüyü kiralamak için görüşmelerde bulunuyor.
Sarı-kırmızılıların girişimleri devam ederken, transferle ilgili ortaya atılan iddia gündem yarattı.
Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş'ın transferde devreye girdiği öne sürüldü.
Fransız basınında yer alan haberde; Siyah-beyazlıların Icardi yarışına dahil olduğu ifade edildi.
Söz konusu haberde; Galatasaray ile PSG arasında kiralık görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Mauro Icardi'nin PSG ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Arjantinli hücum oyuncusu, ülkesinin milli takımında 8 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti.
29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.