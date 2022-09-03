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Beşiktaş'tan flaş Mauro Icardi hamlesi! Transferi...

Son dakika spor haberi: Golcü transferi için kolları sıvayan Galatasaray, listenin ilk sırasına Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yi aldı. 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için uzun süredir temaslarda bulunan sarı-kırmızılılara transferde rakip çıktı. Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş'ın, Icardi transferinde devreye girdiği iddia edildi. Peki Mauro Icardi'nin yeni adresi neresi olacak? İşte yaşanan son gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 20:33 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 20:37
BURAK ŞENTÜRK
Beşiktaş'tan flaş Mauro Icardi hamlesi! Transferi...

Galatasaray'ın uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Mauro Icardi'nin transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'tan flaş Mauro Icardi hamlesi! Transferi...

Yeni sezonda hücum oyuncularından şimdiye kadar istenen verimi alamayan sarı-kırmızılılar, gözünü transfere çevirdi.

Beşiktaş'tan flaş Mauro Icardi hamlesi! Transferi...

Özellikle İsviçreli santrfor Haris Seferovic'in performansı beklentilerin altında kaldı.

Beşiktaş'tan flaş Mauro Icardi hamlesi! Transferi...

Bu zamana kadar Galatasaray ile 4 resmi maçta sahaya çıkan Seferovic skor katkısı veremedi.

Beşiktaş'tan flaş Mauro Icardi hamlesi! Transferi...

Cimbom'un Süper Lig'de bulduğu 2 gol, oyuna sonralardan dahil olan Bafetimbi Gomis'ten geldi.

Beşiktaş'tan flaş Mauro Icardi hamlesi! Transferi...

Hücumda alternatifleri artırmak isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü bir ismi kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

Beşiktaş'tan flaş Mauro Icardi hamlesi! Transferi...

PSG'de yeni sezon planmasında yer almayan Mauro Icardi'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş'tan flaş Mauro Icardi hamlesi! Transferi...

Galatasaray yönetimi, bir süredir Arjantinli golcüyü kiralamak için görüşmelerde bulunuyor.

Beşiktaş'tan flaş Mauro Icardi hamlesi! Transferi...

Sarı-kırmızılıların girişimleri devam ederken, transferle ilgili ortaya atılan iddia gündem yarattı.

Beşiktaş'tan flaş Mauro Icardi hamlesi! Transferi...

Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş'ın transferde devreye girdiği öne sürüldü.

Beşiktaş'tan flaş Mauro Icardi hamlesi! Transferi...

Fransız basınında yer alan haberde; Siyah-beyazlıların Icardi yarışına dahil olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'tan flaş Mauro Icardi hamlesi! Transferi...

Söz konusu haberde; Galatasaray ile PSG arasında kiralık görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Beşiktaş'tan flaş Mauro Icardi hamlesi! Transferi...

Mauro Icardi'nin PSG ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Beşiktaş'tan flaş Mauro Icardi hamlesi! Transferi...

Arjantinli hücum oyuncusu, ülkesinin milli takımında 8 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti.

Beşiktaş'tan flaş Mauro Icardi hamlesi! Transferi...

29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

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