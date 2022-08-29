Muleka: Böyle oynamaya devam edeceğim!

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 golle yıldızlaşan Jackson Muleka, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte golcü futbolcunun o sözleri;

"Böyle bir taraftarın önünde olduğunuz zaman elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Tanrı'ya çok şükürler olsun ki, ben de bugün 2 gol kaydettim. Böyle oynamaya ve elimden geleni yapmaya devam edeceğim."

"Hücum hattında iyi oyuncularımız var, önde basıp, takıma katkı vermek istiyoruz. Hem ben, hem Kevin, hem de Weghorst kaliteli oyuncularız."