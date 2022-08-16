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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakem hatası yorumu: Fazlasını kaldıramayız!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Riva'da TFF ve MHK ile görüştü. Siyah beyazlı kulübün başkanı yaptığı açıklamada, görüşmesinin hakemlerle ilgili olduğunu ifade ederken, önemli sözler sarf etti. İşte o açıklamalar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 14:21 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 14:28
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakem hatası yorumu: Fazlasını kaldıramayız!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Riva'da TFF ve MHK ile görüşürken, bu görüşme sonrası basına açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar;

"Hakemler konusunda federasyonun gerekeni yapacağını bekliyoruz. Geçen seneki sorunların devam etmesini istemiyoruz. Artık haksızlığa uğramak istemiyoruz. Başka kulüplerin de haksızlığa uğramasını istemiyoruz.

Beşiktaş'ın bundan fazlasını kaldıracak limitinin kalmadığını ilettik.

Benim camiam mutsuz, benim camiam tedirgin, benim camiamın güvene ihtiyacı var. Gerekenin yapılacağını umuyoruz. Yapılan yanlışları nasıl düzelttiklerini birlikte göreceğiz. Hakemlerle ilgili TFF'nin daha şeffaf olması gerektiğini söyledik.

Bir hatayı anlarsınız ama bir maçta 10 tane olmaz. Pozisyonları içeride sorduk, hangisi doğru diye sorduk. Ben adalet ve vicdan istiyorum. Başka bir şey istemiyorum.

Tercihimiz, Yasin Kol'u bir daha maçlarımızda görmemek. Canımız çok yanmıştır.

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