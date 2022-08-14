BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yunan basınından Levi Garcia iddiası!

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.
Siyah beyazlılar, hücum hattına takviye yapma peşinde.
Başkan Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz hafta yapmış olduğu açıklamada, kanat bölgesi için oyuncu baktıklarını ifade etmişti.
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.
Siyah beyazlılar, hücum hattına takviye yapma peşinde.
Başkan Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz hafta yapmış olduğu açıklamada, kanat bölgesi için oyuncu baktıklarını ifade etmişti.
Transferde birçok isimle görüşen Kartal'ın gündemine sürpriz bir yıldız gelmişti.
Türk ve Yunan basınında çıkan haberlere göre, Beşiktaş'ın, AEK'da forma giyen Levi Garcia'yı gündemine aldığı belirtilmişti.
Ancak transferde asıl gerçek ortaya çıktı.
A Spor'dan Kubilay Açıkgün'ün Yunan basınına dayandırdığı habere göre, siyah beyazlıların 24 yaşındaki futbolcu için herhangi bir teklifte bulunmadığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın, Trinidad Tobagolu futbolcu için AEK'e 2.5 milyon Euro artı 1.5 milyon Euro bonus teklifinde bulunduğu ifade edilmişti.
Yunan basınında bu rakamın Garcia için çok az olduğu vurgulandı.
Bunun yanı sıra AEK'in, geçtiğimiz sezon Garcia için Wolfsburg'un yapmış olduğu 8 milyon Euro'luk teklifi reddettiği hatırlatıldı.
Beşiktaş'ın bu rakamların yanına yaklaşsa da oyuncunun takımda tutulacağı kaydedildi.
Levi Garcia geçen sezon AEK'te 39 maça çıktı.
Yıldız futbolcu, 39 karşılaşmada 8 gol attı.
Ayrıca 6 da asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Garcia'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.
Garcia kariyerinde, AZ Alkmaar, B. Jerusalem, Excelsior, Kiryat Shmona ve Central FC gibi ekiplerde de ter döktü.
Ülke milli takımında 29 maça çıkan Levi Garcia, 3 gol atma başarısını gösterdi.