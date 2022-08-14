Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yunan basınından Levi Garcia iddiası!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yunan basınından Levi Garcia iddiası!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Valerien Ismael ile mutlu sona ulaşmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılarda gündeme Levi Garcia'nın geldiği iddia edilmişti. Transferdeki gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 11:46
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yunan basınından Levi Garcia iddiası!

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yunan basınından Levi Garcia iddiası!

Siyah beyazlılar, hücum hattına takviye yapma peşinde.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yunan basınından Levi Garcia iddiası!

Başkan Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz hafta yapmış olduğu açıklamada, kanat bölgesi için oyuncu baktıklarını ifade etmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yunan basınından Levi Garcia iddiası!

Transferde birçok isimle görüşen Kartal'ın gündemine sürpriz bir yıldız gelmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yunan basınından Levi Garcia iddiası!

Türk ve Yunan basınında çıkan haberlere göre, Beşiktaş'ın, AEK'da forma giyen Levi Garcia'yı gündemine aldığı belirtilmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yunan basınından Levi Garcia iddiası!

Ancak transferde asıl gerçek ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yunan basınından Levi Garcia iddiası!

A Spor'dan Kubilay Açıkgün'ün Yunan basınına dayandırdığı habere göre, siyah beyazlıların 24 yaşındaki futbolcu için herhangi bir teklifte bulunmadığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yunan basınından Levi Garcia iddiası!

Beşiktaş'ın, Trinidad Tobagolu futbolcu için AEK'e 2.5 milyon Euro artı 1.5 milyon Euro bonus teklifinde bulunduğu ifade edilmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yunan basınından Levi Garcia iddiası!

Yunan basınında bu rakamın Garcia için çok az olduğu vurgulandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yunan basınından Levi Garcia iddiası!

Bunun yanı sıra AEK'in, geçtiğimiz sezon Garcia için Wolfsburg'un yapmış olduğu 8 milyon Euro'luk teklifi reddettiği hatırlatıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yunan basınından Levi Garcia iddiası!

Beşiktaş'ın bu rakamların yanına yaklaşsa da oyuncunun takımda tutulacağı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yunan basınından Levi Garcia iddiası!

Levi Garcia geçen sezon AEK'te 39 maça çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yunan basınından Levi Garcia iddiası!

Yıldız futbolcu, 39 karşılaşmada 8 gol attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yunan basınından Levi Garcia iddiası!

Ayrıca 6 da asist yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yunan basınından Levi Garcia iddiası!

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Garcia'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yunan basınından Levi Garcia iddiası!

Garcia kariyerinde, AZ Alkmaar, B. Jerusalem, Excelsior, Kiryat Shmona ve Central FC gibi ekiplerde de ter döktü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yunan basınından Levi Garcia iddiası!

Ülke milli takımında 29 maça çıkan Levi Garcia, 3 gol atma başarısını gösterdi.

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