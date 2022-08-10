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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal bombayı patlatıyor! Mariano Diaz...

Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala birçok bölgeye takviye yapacak olan Beşiktaş'ta gündeme flaş bir yıldız geldi. Kara Kartal'ın, dünya devi Real Madrid'in golcü oyuncusu Mariano Diaz ile ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal bombayı patlatıyor! Mariano Diaz...
Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala birçok bölgeye takviye yapacak olan Beşiktaş'ta gündeme flaş bir yıldız geldi. Kara Kartal'ın, dünya devi Real Madrid'in golcü oyuncusu Mariano Diaz ile ilgilendiği öğrenildi. İspanyol basınında yer alan habere göre, Lazio ve Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki yıldız golcü için çok kesenin ağızını açtığı vurgulandı. Mariano Diaz'ın, İspanyol ekibinde kalmak istediği ve bu yüzden gelen tekliflere sıcak bakmadığı aktarılırken; İspanyol devinin ise Diaz'ı elden çıkarmak istediği ifade edildi.
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