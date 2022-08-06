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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Welinton'a teklif var! Ayrılık...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılarda Welinton ile yolların ayrılabileceği belirtildi. Brezilyalı oyuncuya Arap Yarımadasından resmi teklifin geldiği aktarıldı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 14:44
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Welinton'a teklif var! Ayrılık...

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı devam ediyor.Bu bağlamda A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılarda Welinton ile yolların ayrılabileceği belirtildi.

Brezilyalı oyuncuya Arap Yarımadası'ndan resmi teklifin geldiği aktarıldı.

33 yaşındaki stoper, 2020-21 sezonunda Süper Lig ekibi Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Welinton, Beşiktaş'ta 71 maçta forma giydi ve 1 gol atıp 2 asistlik katkı sağladı.

Kara Kartal ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunan defans oyuncusunun 1 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

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