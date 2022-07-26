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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe Yanis Hamache transferinde karşı karşıya

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto süper Lig'in yeni sezonu öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığı sonrası sol bek arayışları başladı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de devrede olduğu Yanis Hamache'yi transfer listesine ekledi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe Yanis Hamache transferinde karşı karşıya

Rıdvan Yılmaz'ı Glasgow'a gönderen ve Callum Styles, Tayfur Bingöl gibi isimler için nabız yoklayan Beşiktaş bek transferi adına çalışmalarına hız vermiş durumda.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe Yanis Hamache transferinde karşı karşıya

Bu doğrultuda Portekiz basınından da ilginç bir iddia geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe Yanis Hamache transferinde karşı karşıya

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile beraber Boavista'dan Yanis Hamache için devrede olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe Yanis Hamache transferinde karşı karşıya

O Jogo'nun haberine göre Fenerbahçe, Boavista'nın 20 yaşındaki sağ beki Nathan Santos için görüşmelerde bulunuyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe Yanis Hamache transferinde karşı karşıya

Bu süreçte sol bek için Yanis Hamache ismi de gündeme gelmiş durumda.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe Yanis Hamache transferinde karşı karşıya

Fakat Hamache'yi isteyen tek takım Fenerbahçe değil.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe Yanis Hamache transferinde karşı karşıya

Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'a satan Beşiktaş, oluşan eksikliği Cezayirli oyuncu ile doldurmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe Yanis Hamache transferinde karşı karşıya

Hamache'nin sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmış olması nedeniyle 2 milyon euro düzeyinde bir bonservis bedeli karşılığında takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe Yanis Hamache transferinde karşı karşıya

NANTES VE MONTPELLIER DE PEŞİNDE

Portekiz ekibi Boavista'da forma giyen 23 yaşındaki Cezayirli oyuncu; Zürih, Nantes ve Montpellier'in de radarında.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe Yanis Hamache transferinde karşı karşıya

Hamache geçtiğimiz sezon 31 maçta oynayıp, 4 gol ve 5 asist üretti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe Yanis Hamache transferinde karşı karşıya

Hamache'nin Kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe Yanis Hamache transferinde karşı karşıya

YANIS HAMACHE KİMDİR?

Yanis Hamache, 13 Temmuz 1999'da Fransa'nın Akdeniz'e bakan şehri Marsilya'da dünyaya geldi. 23 yaşındadır.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe Yanis Hamache transferinde karşı karşıya

6 yıldır profesyonel futbolculuk yapan Hamache, Portekiz'in Boavista ekibinde forma giyiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe Yanis Hamache transferinde karşı karşıya

Cezayir asıllı Fransız futbolcu, sol bek; orta saha sol ve sol kanatta performans gösterebiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe Yanis Hamache transferinde karşı karşıya

Transfermarkt'teki güncel değeri 2 milyon Euro olan Yanis Hamache, profesyonel kariyeri boyunca 116 maça çıkarken 15 gol atıp 13 asist yaptı.

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