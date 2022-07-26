BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe Yanis Hamache transferinde karşı karşıya

Rıdvan Yılmaz'ı Glasgow'a gönderen ve Callum Styles, Tayfur Bingöl gibi isimler için nabız yoklayan Beşiktaş bek transferi adına çalışmalarına hız vermiş durumda.
Rıdvan Yılmaz'ı Glasgow'a gönderen ve Callum Styles, Tayfur Bingöl gibi isimler için nabız yoklayan Beşiktaş bek transferi adına çalışmalarına hız vermiş durumda.
Bu doğrultuda Portekiz basınından da ilginç bir iddia geldi.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile beraber Boavista'dan Yanis Hamache için devrede olduğu belirtildi.
O Jogo'nun haberine göre Fenerbahçe, Boavista'nın 20 yaşındaki sağ beki Nathan Santos için görüşmelerde bulunuyor.
Bu süreçte sol bek için Yanis Hamache ismi de gündeme gelmiş durumda.
Fakat Hamache'yi isteyen tek takım Fenerbahçe değil.
Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'a satan Beşiktaş, oluşan eksikliği Cezayirli oyuncu ile doldurmak istiyor.
Hamache'nin sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmış olması nedeniyle 2 milyon euro düzeyinde bir bonservis bedeli karşılığında takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor.
NANTES VE MONTPELLIER DE PEŞİNDE
Portekiz ekibi Boavista'da forma giyen 23 yaşındaki Cezayirli oyuncu; Zürih, Nantes ve Montpellier'in de radarında.
Hamache geçtiğimiz sezon 31 maçta oynayıp, 4 gol ve 5 asist üretti.
Hamache'nin Kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
YANIS HAMACHE KİMDİR?
Yanis Hamache, 13 Temmuz 1999'da Fransa'nın Akdeniz'e bakan şehri Marsilya'da dünyaya geldi. 23 yaşındadır.
6 yıldır profesyonel futbolculuk yapan Hamache, Portekiz'in Boavista ekibinde forma giyiyor.
Cezayir asıllı Fransız futbolcu, sol bek; orta saha sol ve sol kanatta performans gösterebiliyor.
Transfermarkt'teki güncel değeri 2 milyon Euro olan Yanis Hamache, profesyonel kariyeri boyunca 116 maça çıkarken 15 gol atıp 13 asist yaptı.