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Alaves - Beşiktaş maçı CANLI izle! Alaves BJK maçı canlı anlatım | Beşiktaş maçı izle

İspanya kampında çalışmalarına devam eden Beşiktaş, La Liga ekibi Alaves ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadele Camilo Cano Stadyumu'nda oynanıyor. Kara-Kartal'da yeni transferler Gedson Fernandes, Muleka ve Weghorst karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Alaves - Beşiktaş maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 19:57
Alaves - Beşiktaş maçı CANLI izle! Alaves BJK maçı canlı anlatım | Beşiktaş maçı izle

Beşiktaş, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Karşılaşma İspanya'nın Camilo Cano Stadyumu'nda oynanıyor.


ALAVES - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER
Alaves: Sivera, Tenaglia, Sedlar, Lejeune, Duarte, Salva Sevilla, Benavidez, Guridi, Alkain, Luis Rioja, Miguel

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Berkay, Welinton, Necip, Rosier, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Tyler Boyd, Ghezzal, Muleka, Weghorst

ALAVES - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Alaves - Beşiktaş Alaves maçı 26 Temmuz Salı günü saat 20.00'da başladı. Müsabaka Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.


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