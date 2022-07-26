Alaves - Beşiktaş maçı CANLI izle! Alaves BJK maçı canlı anlatım | Beşiktaş maçı izle

Beşiktaş, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Karşılaşma İspanya'nın Camilo Cano Stadyumu'nda oynanıyor.







ALAVES - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

Alaves: Sivera, Tenaglia, Sedlar, Lejeune, Duarte, Salva Sevilla, Benavidez, Guridi, Alkain, Luis Rioja, Miguel

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Berkay, Welinton, Necip, Rosier, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Tyler Boyd, Ghezzal, Muleka, Weghorst

ALAVES - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Alaves - Beşiktaş Alaves maçı 26 Temmuz Salı günü saat 20.00'da başladı. Müsabaka Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.



