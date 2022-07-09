Beşiktaş - Werder Bremen: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Beşiktaş, özel maçta Werder Bremen ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, Almanya Bundesliga temsilcisini 2-1'lik skorla mağlup etti.

Werder Bremen 48. dakikada Eren Dinkçi'nin golüyle öne geçerken, Beşiktaş bu gole 68. dakikada penaltıdan Salih Uçan'la yanıt verdi: 1-1. Kartal'a galibiyeti getiren gol ise 77. dakikada genç yetenek Oğuzhan Akgün'den geldi.

GEDSON VAR, MULEKA-WEGHORST YOK

Beşiktaş'ta yeni transferlerden Gedson Fernandes 61 dakika sahada kalırken, Muleka ve Weghorst ise mücadelede forma giymedi.

Öte yandan Kartal'da Cenk Tosun da ilk 45 dakikada görev yaptı.

İKİNCİ RAKİP VIKTORIA PLZEN

Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında 12 Temmuz Salı günü Viktoria Plzen ile karşılaşacak.