Şok! Alex gönderildi

Beşiktaş'tahayal kırıklığı yaratan Alex Teixeira ile yollar ayrıldı. Geçen sezon bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık sözleşme imzalanan Sambacı, beklentilerin oldukça uzağında kalmıştı. Beşiktaş yönetimi de yıldız futbolcuya, "Ya karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshedelim ya da indirim yap" dedi. Siyah-beyazlı yönetim, avukatıyla birlikte kulübe gelen Teixeira ile görüşerek, oyuncuyu bonservisini bedelsiz olarak vererek sözleşmeyi fesh etme konusunda ikna etti. Sambacı, tüm alacaklarına karşılık (2 milyon euro) bonservisini alarak gitti. Alex Teixeira geçen sezon Beşiktaş formasıyla toplam 31 maça çıktı. 1644 dakika süre alan Sambacı, ligde 4 gol, 1 asist üretirken; diğer kulvarlarda ise katkı sağlayamadı. Alex; Jiangsu, Shakhtar Donetsk, Vasco da Gama gibi takımlarda futbol oynamıştı.
1 YIL DAHA KALABİLİRDİ
Ortasaha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Alex Teixeira'nın, Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'e kadar devam ediyordu. 2015 yılında güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan futbolcuya, transfermarkt verilerine göre şu anda 2.9 milyon euro değer biçiliyor.