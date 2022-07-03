Haberler Beşiktaş Şok! Alex gönderildi

Şok! Alex gönderildi

Geçen sezon bekleneni veremeyen Brezilyalı yıldız Alex Teixeira, tüm alacaklarına karşılık (2 milyon euro) bonservisini alarak ayrıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Şok! Alex gönderildi
Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan Alex Teixeira ile yollar ayrıldı. Geçen sezon bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık sözleşme imzalanan Sambacı, beklentilerin oldukça uzağında kalmıştı. Beşiktaş yönetimi de yıldız futbolcuya, "Ya karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshedelim ya da indirim yap" dedi. Siyah-beyazlı yönetim, avukatıyla birlikte kulübe gelen Teixeira ile görüşerek, oyuncuyu bonservisini bedelsiz olarak vererek sözleşmeyi fesh etme konusunda ikna etti. Sambacı, tüm alacaklarına karşılık (2 milyon euro) bonservisini alarak gitti. Alex Teixeira geçen sezon Beşiktaş formasıyla toplam 31 maça çıktı. 1644 dakika süre alan Sambacı, ligde 4 gol, 1 asist üretirken; diğer kulvarlarda ise katkı sağlayamadı. Alex; Jiangsu, Shakhtar Donetsk, Vasco da Gama gibi takımlarda futbol oynamıştı.

1 YIL DAHA KALABİLİRDİ

Orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Alex Teixeira'nın, Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'e kadar devam ediyordu. 2015 yılında güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan futbolcuya, transfermarkt verilerine göre şu anda 2.9 milyon euro değer biçiliyor.
DİĞER
Kayahan ve İpek Açar’ın kızları Aslı Gönül büyüdü! Kayahan ve İpek Açar’ın kızları bugün dünyanın en köklü üniversitesinden mezun oldu!
Tolga Karakaş'tan Emine Ün'e sessiz tehdit! Baldızı Mine Ün ile ilişiklisi olmadığını belirterek...
Fırtına'ya süper 10 numara!
Kartal'dan Cabral ısrarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'dan Cabral ısrarı!
Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti!
DGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kapılar kaçta kapanacak?
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trezeguet İstanbul'a ayak bastı Trezeguet İstanbul'a ayak bastı 01:37
Bir günde 12 madalya Bir günde 12 madalya 01:34
Fırtına yeni transferini İstanbul'a getirdi! Fırtına yeni transferini İstanbul'a getirdi! 01:26
Fenerbahçe hız kesmedi Fenerbahçe hız kesmedi 01:23
Filenin Sultanları ABD'ye mağlup oldu Filenin Sultanları ABD'ye mağlup oldu 01:19
Filenin Sultanları ABD'ye mağlup oldu Filenin Sultanları ABD'ye mağlup oldu 01:19
Daha Eski
Fırtına yeni transferini İstanbul'a getirdi! Fırtına yeni transferini İstanbul'a getirdi! 01:04
Wimbledon'da Nadal 4. turda! Wimbledon'da Nadal 4. turda! 23:31
G.Saray Botheim'i sağlama alıyor! Hukuksal engel aşılırsa... G.Saray Botheim'i sağlama alıyor! Hukuksal engel aşılırsa... 23:31
Ersu Şaşma altın madalya kazandı! Ersu Şaşma altın madalya kazandı! 23:19
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor 23:13
Milli atlet Yasemin Can altın madalyanın sahibi oldu Milli atlet Yasemin Can altın madalyanın sahibi oldu 23:13