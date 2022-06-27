Haberler Beşiktaş Cenk olumlu Güven belirsiz

Cenk olumlu Güven belirsiz

Beşiktaş'ın gündeminde olan diğer futbolculardan forvet bölgesi için düşünülen Cenk Tosun ile görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği bilgisine ulaşılırken, sözleşmesi sona eren ve halen Beşiktaş'la anlaşma aşamasına gelinemeyin genç oyuncu Güven Yalçın konusunda herhangi yeni bir gelişmenin olmadığı bildirildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Cenk olumlu Güven belirsiz
Beşiktaş'ın gündeminde olan diğer futbolculardan forvet bölgesi için düşünülen Cenk Tosun ile görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği bilgisine ulaşılırken, sözleşmesi sona eren ve halen Beşiktaş'la anlaşma aşamasına gelinemeyin genç oyuncu Güven Yalçın konusunda herhangi yeni bir gelişmenin olmadığı bildirildi. Öte yandan önümüzdeki sezonun kadrosu oluşturulurken çok fazla düşünülmeyen orta saha oyuncusu Alex Teixeria için de gelecek teklifler mutlaka değerlendirmeye alınacak.
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