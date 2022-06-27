Cenk olumlu Güven belirsiz

Beşiktaş'ın gündeminde olan diğer futbolculardan forvet bölgesi için düşünülen Cenk Tosun ile görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği bilgisine ulaşılırken, sözleşmesi sona eren ve halen Beşiktaş'la anlaşma aşamasına gelinemeyin genç oyuncu Güven Yalçın konusunda herhangi yeni bir gelişmenin olmadığı bildirildi.
Beşiktaş'ın gündeminde olan diğer futbolculardan forvet bölgesi için düşünülen Cenk Tosun ile görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği bilgisine ulaşılırken, sözleşmesi sona eren ve halen Beşiktaş'la anlaşma aşamasına gelinemeyin genç oyuncu Güven Yalçın konusunda herhangi yeni bir gelişmenin olmadığı bildirildi. Öte yandan önümüzdeki sezonun kadrosu oluşturulurken çok fazla düşünülmeyen orta saha oyuncusu Alex Teixeria için de gelecek teklifler mutlaka değerlendirmeye alınacak.