Fassnacht atağı

Beşiktaş,teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlıların, İsviçre'de Young Boys forması giyen orta saha oyuncusu Christian Fassnacht'ı istediği iddia edildi. İsviçre basınından 20 Minuten'in haberine göre; Beşiktaş devreye girdi. 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusu için Beşişktaş Young Boys ile anlaşma zemini arıyor. 30 Haziran 2023 tarihine kadar Young Boys ile kontratı bulunan futbolcu, orta sahanın sağında, solunda ve 10 numara pozisyonlarında görev alabiliyor. Christian Fassnacht daha önce Almanya Ligi ekiplerinden Werder Bremen'in de transfer gündemine gelmişti. Geçen sezon futbolcu çeşitli sakatlıklar yaşamıştı. Ayak bileği yaralanması, bağ hasarı ve uyluk gerilmesi gibi sorunlar yaşayan futbolcu 25 maçı kaçırdı. Buna karşın Fassnacht 18 karşılaşmada 11 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üstüne çekti. Oyuncuya 4 milyon euro değer biçiliyor.