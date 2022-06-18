Başkan Erdoğan'a ziyaret

Beşiktaşyönetimi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde, 29 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden Başkanlığa seçilen Başkan Ahmet Nur Çebi ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Kabulde; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı. Görüşmede Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cumhurbaşkanı'na üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazılı 53 numaralı Beşiktaş forması hediye etti.