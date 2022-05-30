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Ahmet Nur Çebi'yle yola devam

Fuat Çimen'le girdiği başkanlık yarışını açık ara kazanan Çebi tulum çıkardı. Tüm sandıklarda üstünlük kuran mevcut başkan, “Bugün burda olmayanlar en çok konuşanlar olacak” diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Ahmet Nur Çebi'yle yola devam

Ve Beşiktaş'ta beklenen başkanlık seçimi dün gerçekleşti. Mevcut Başkan Ahmet Nur Çebi ve başkan adayı Fuat Çimen'in yarıştığı seçimde Çebi ezici çoğunlukla yeniden Beşiktaş başkanı seçildi. Seçimde 15 bin 512 üyeden 4 bin 529'u oy kullandı. Başkan Çebi, tüm sandıklardan üstün çıkarak koltuğu korudu. Fuat Çimen oy sayımı sonrası başkan Çebi'yi kutlarken hiçbir gerginliğin yaşanmadığı seçim süreci sonrası açıklama yapan Ahmet Nur Çebi, " Aday sayısı az, katılımcı sayısı az. Korkarım ki buraya gelip oy kullanmayanlar en çok konuşanlar olacak" şeklinde konuştu.

GÜZEL YARINLAR İÇİN
Başkan Ahmet Nur Çebi, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Beşiktaş'ın çıkarları, menfaatleri doğrultusunda çalışacağız. Eleştirileri ciddiye alarak muhalif isimleri bile dinleyerek Beşiktaş'ın güzel yarınlara kavuşması için tüm camiayı birlik içinde kucaklayacağız. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yarından itibaren yeni yönetim kadromuzla çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her şey Beşiktaş'ı daha iyi günlere kavuşturmak için, en büyük Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

ARTIK GÜNDEM TRANSFER
Seçimi atlatan Beşiktaş'ta artık tüm dikkatler transfere çevrilecek. Sandıktan güven tazeleyerek çıkan Ahmet Nur Çebi hemen işe koyularak kamp dönemine kadar anlaşılan isimlere imza attıracak ya da görüşmelere start verilecek. Başkanın, teknik direktör İsmael'e transferlerin yetişme sözü verdiği kaydedildi.

2. SANDIKTA 110 FARK
Tüm sandıklarda üstünlük kuran Başkan Ahmet Nur Çebi seçimde tulum çıkarırken en çok fark attığı 2. sandık oldu. Mecut başkan, bu sandıkta 137 oy alırken, Fuat Çimen'e ise 27 oy çıktı. 19 oy ise boş çıktı. Bu aynı zamanda Çimen'in en az oy aldığı sandık oldu.

'BEŞİKTAŞSPOR'A HAYIR' PUSULASI
Beşiktaş seçiminde oy verme işlemi devam ederken Çebi aleyhine dikkat çeken protestolar vardı. Bazı taraftarlar, Ahmet Nur Çebi'nin bir süre önce söylediği "Beşiktaşspor" sözlerini unutmazken bu ifadenin bulunduğu oy pusulası şeklinde kağıtlar dikkat çekti. Üyeler, Beşiktaşspor'un altına çarpı işareti koyarak bu ifadeyi protesto etti.

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