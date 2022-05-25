Haberler Beşiktaş Transfer gerçekleşiyor! Oğuzhan Özyakup Galatasaray'a

Transfer gerçekleşiyor! Oğuzhan Özyakup Galatasaray'a

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren yıldız oyuncu Oğuzhan Özyakup ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Uzun yıllar siyah-beyazlılarda forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin Galatasaray olacağı iddia edildi. Transfere sıcak bakan tecrübeli orta sahanın, Cimbom ile temasta olduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların başkanlık seçimi sonrası görüşmelerin hız kazanacağı öğrenildi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Transfer gerçekleşiyor! Oğuzhan Özyakup Galatasaray'a

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Oğuzhan Özyakup ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Transfer gerçekleşiyor! Oğuzhan Özyakup Galatasaray'a

Uzun süredir Beşiktaş'ta top koşturan ve son dönemde formaya hasret kalan yıldız oyuncunun yeniden kendini ispatlamak istediği belirtildi.

Transfer gerçekleşiyor! Oğuzhan Özyakup Galatasaray'a

SEÇİME ODAKLANDI

Oğuzhan Özyakup'un kariyerine yine büyük bir takımda devam etmek istediği ve menajerine bu konuda kesin talimat verdiği öğrenildi.

Transfer gerçekleşiyor! Oğuzhan Özyakup Galatasaray'a

Takvim'in haberine göre; Galatasaray ile temasta olan yıldız oyuncu başkanlık seçimini bekliyor.

Transfer gerçekleşiyor! Oğuzhan Özyakup Galatasaray'a

Bilindiği gibi Galatasaray'da Haziran ayında yeni başkan belli olacak.

Transfer gerçekleşiyor! Oğuzhan Özyakup Galatasaray'a

226 MAÇTA 49 GOLÜ VAR

10 yıldır Beşiktaş forması giyen Oğuzhan, bu süreçte Süper Lig'de 226 maçta forma giydi.

Transfer gerçekleşiyor! Oğuzhan Özyakup Galatasaray'a

29 gol atarken 41 de asiste imza attı.

Transfer gerçekleşiyor! Oğuzhan Özyakup Galatasaray'a

Türkiye Kupası'nda 29 maçta oynayan Ozzie, 2 gol ve 11 asistle 13 gole katkıda bulundu.

Transfer gerçekleşiyor! Oğuzhan Özyakup Galatasaray'a

Oğuzhan 13 kez de Devler Ligi'nde forma giydi.

Transfer gerçekleşiyor! Oğuzhan Özyakup Galatasaray'a

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2019/2020 sezonunu Feyenoord'da kiralık olarak geçirdi.

Transfer gerçekleşiyor! Oğuzhan Özyakup Galatasaray'a

A Milli Futbol Takımı ile 43 maça çıkan Oğuzhan Özyakup, 1 gol kaydetti.

Transfer gerçekleşiyor! Oğuzhan Özyakup Galatasaray'a

Deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.3 milyon Euro.

DİĞER
Demet Özdemir'den ilişki itirafı! ‘Romantik olmayı beceremiyorum’ demişti
Demet Özdemir’den bornozlu poz! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşinden cesur paylaşım geldi! Seda Sayan bakın ne tepki verdi
Beşiktaş'ın Boupendza formülü ortaya çıktı!
Fırtına'da bombalar peş peşe! Süper Lig'in 3 yıldızı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'a Şilili 10 numara!
Beşiktaş'ın Boupendza formülü ortaya çıktı!
Survivor'da elenen isim belli oldu!
Mehmet Büyükekşi kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? | TFF Başkanı olacağı iddia edilen Mehmet Büyükekşi'nin hayatı
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fransa Açık'ta favoriler ikinci tura yükseldi Fransa Açık'ta favoriler ikinci tura yükseldi 00:44
Belözoğlu'dan Arda sözleri! "Çok iddialı olacak ama..." Belözoğlu'dan Arda sözleri! "Çok iddialı olacak ama..." 00:18
Fırtına'dan sağ bek hamlesi! Yunan yıldız... Fırtına'dan sağ bek hamlesi! Yunan yıldız... 00:18
Jesus'a yıldız hediyesi! Real Madrid'in rekor transferi... Jesus'a yıldız hediyesi! Real Madrid'in rekor transferi... 00:18
TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!" TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!" 00:17
Muriqi transferinde flaş gelişme! Görüşmeler başladı Muriqi transferinde flaş gelişme! Görüşmeler başladı 00:17
Daha Eski
Luis Suarez yeni adresini duyurdu! F.Bahçe... Luis Suarez yeni adresini duyurdu! F.Bahçe... 00:17
Arnavutköy Belediye 2. Lig'e yükseldi! Arnavutköy Belediye 2. Lig'e yükseldi! 00:17
Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu... Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu... 00:17
Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu! Tam 22 isim... Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu! Tam 22 isim... 00:16
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! 00:16
Mesut Özil'e Almanya'dan sert eleştiri! "Oynasa da oynamasa da..." Mesut Özil'e Almanya'dan sert eleştiri! "Oynasa da oynamasa da..." 00:16