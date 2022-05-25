Transfer gerçekleşiyor! Oğuzhan Özyakup Galatasaray'a

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Oğuzhan Özyakup ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Oğuzhan Özyakup ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Uzun süredir Beşiktaş'ta top koşturan ve son dönemde formaya hasret kalan yıldız oyuncunun yeniden kendini ispatlamak istediği belirtildi.
SEÇİME ODAKLANDI
Oğuzhan Özyakup'un kariyerine yine büyük bir takımda devam etmek istediği ve menajerine bu konuda kesin talimat verdiği öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; Galatasaray ile temasta olan yıldız oyuncu başkanlık seçimini bekliyor.
Bilindiği gibi Galatasaray'da Haziran ayında yeni başkan belli olacak.
226 MAÇTA 49 GOLÜ VAR
10 yıldır Beşiktaş forması giyen Oğuzhan, bu süreçte Süper Lig'de 226 maçta forma giydi.
29 gol atarken 41 de asiste imza attı.
Türkiye Kupası'nda 29 maçta oynayan Ozzie, 2 gol ve 11 asistle 13 gole katkıda bulundu.
Oğuzhan 13 kez de Devler Ligi'nde forma giydi.
OĞUZHAN ÖZYAKUP KİMDİR?
Oğuzhan Özyakup, 23 Eylül 1992 tarihinde Hollanda'nın Zaandam kentinde dünyaya geldi.
Futbola Zaanstad Türk Spor altyapısında başlayan tecrübeli futbolcu, Hellas Sport, AZ Alkmaar ve Arsenal altyapılarında da forma giydi.
Oğuzhan, 2012 yılında 500 bin Euro karşılığında Beşiktaş'a transfer oldu.
29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2019/2020 sezonunu Feyenoord'da kiralık olarak geçirdi.
A Milli Futbol Takımı ile 43 maça çıkan Oğuzhan Özyakup, 1 gol kaydetti.
Deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.3 milyon Euro.