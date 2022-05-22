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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! Maor Yashilirmak...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'i istediği noktada bitiremeyen Beşiktaş, Fransız hocası Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların listesinde birçok isim yer alırken sürpriz bir savunmacı gündeme geldi. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 11:01
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! Maor Yashilirmak...

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş sahasında ligin güçlü ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! Maor Yashilirmak...

Siyah-beyazlılar, rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! Maor Yashilirmak...

Beşiktaş, ligde 2021-22 sezonunu 59 puanla tamamladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! Maor Yashilirmak...

Siyah-beyazlılar bu sonuçla, Avrupa kupalarına katılım bileti de alamadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! Maor Yashilirmak...

Zirvenin gerisinde kalan Kartal, yeni sezonun kadro çalışmasına ise başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! Maor Yashilirmak...

Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Valerien Ismael'in sunduğu rapor doğrultusunda hareket ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! Maor Yashilirmak...

Beşiktaş'ta özellikle forvet ve savunma hattına takviye düşünülüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! Maor Yashilirmak...

Kartal, dün oynanan Konyaspor maçının ardından Hırvat futbolcusu Domagoj Vida'ya veda etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! Maor Yashilirmak...

Karşılaşma sonrası sahaya ayak basan Vida, taraftarları selamladı ve duygusal anlar yaşandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! Maor Yashilirmak...

Beşiktaş transferde stoper mevkisine öncelik verecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! Maor Yashilirmak...

Siyah-beyazlıların gündemine birçok isim gelirken sürpriz bir iddia da ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! Maor Yashilirmak...

Transfermarkt'ta yer alan bilgilere göre Beşiktaş, İsrailli genç futbolcu Maor Yashilirmak'la ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! Maor Yashilirmak...

17 yaşındaki savunmacının Türk pasaportu da bulunuyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! Maor Yashilirmak...

İsrail Ligi takımlarından FC Ashdod''un altyapısında oynayan Yashilirmak, 1.85 boyunda...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! Maor Yashilirmak...

Maor Yashilirmak, İsrail'in U19 takımında da forma giyiyor.

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