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Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında 21 Mayıs Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 19:40
Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında 21 Mayıs Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Antrenman, taktik programın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla devam edecek.

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