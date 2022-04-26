BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rıdvan Yılmaz için İstanbul'a geldiler! İşte o takım

Beşiktaş'taki performansıyla transferin gözdesi konumuna gelen Rıdvan Yılmaz, Avrupa kulüplerini peşine taktı.
Beşiktaş'taki performansıyla transferin gözdesi konumuna gelen Rıdvan Yılmaz, Avrupa kulüplerini peşine taktı.
Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un izleme komitesi, son dönemin dikkat çeken ismi Rıdvan Yılmaz için Vodafone Park'a geldi.
Kasımpaşa karşısında etkisiz görüntü sergileyen 20 yaşındaki sol bek, yerini Umut Meraş'a bıraktı.
Avrupa'dan birçok takımın radarında bulunan A Milli futbolcu için Eintracht Frankfurt'un haricinde Tottenham, Stutgart ve Braga'nın ilgisi devam ediyor.
Genç futbolcu, bu sezon 31 maçta 3 gol, 4 asist katkısı sağladı. Rıdvan Yılmaz'ın siyah-beyazlılarla sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.