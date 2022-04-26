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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rıdvan Yılmaz için İstanbul'a geldiler! İşte o takım

Son dakik spor haberi: Beşiktaş'ın ele avuca sığmayan sol beki Rıdvan Yılmaz'ı transfer etmek isteyen Avrupa kulüpleri birbiriyle yarışıyor. Birçok takımın gündeminde bulunan 20 yaşındaki futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bir süredir Rıdvan Yılmaz'ın son durumunu takip eden Eintracht Frankfurt'un izleme komitesi, Kasımpaşa maçını izlemek için Vodafone Park'a geldi. İşte yaşanan gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 13:56
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rıdvan Yılmaz için İstanbul'a geldiler! İşte o takım

Avrupa'dan birçok takımın radarında bulunan A Milli futbolcu için Eintracht Frankfurt'un haricinde Tottenham, Stutgart ve Braga'nın ilgisi devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rıdvan Yılmaz için İstanbul'a geldiler! İşte o takım

Genç futbolcu, bu sezon 31 maçta 3 gol, 4 asist katkısı sağladı. Rıdvan Yılmaz'ın siyah-beyazlılarla sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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