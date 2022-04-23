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Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu hamlesi!

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş bir süredir görüşme halinde olduğu Güven Yalçın'dan istediği cevabı alamamıştı. Siyah-beyazlılar rotasını Galatasaray'da pek fazla şans bulamayan ve bonservisi Brentford'da olan Halil Dervişoğlu'na çevirdi. Kara Kartal, milli futbolunun menajeri olan babası Muzaffer Dervişoğlu ile temasa geçti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu hamlesi!

Golcü transferinde önceliği Sörloth'a veren Beşiktaş, Güven Yalçın'ın ayrılmaya yakın olması nedeniyle daha önce listesine aldığı Halil Dervişoğlu için de harekete geçti. Sabah'ın derlediği habere göre kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da aradığı ortamı bulamayan 22 yaşındaki golcünün transferi için düğmeye basıldı.

Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu hamlesi!

Halil'in kulübü Brentford ile de görüşmeler yapan siyah-beyazlıların, menajerliğini yapan babası Muzaffer Dervişoğlu'yla da temasta olduğu belirtildi. Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı genç oyuncu için sezon biter bitmez resmi adımların atılması bekleniyor.

Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu hamlesi!

GÜVEN'İN YENİ ROTASI FRANSA

Bu arada Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifine karşın anlaşma sağlayamadığı Güven Yalçın, rotayı Fransa'ya çevirdi. Düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen 23 yaşındaki forvetin, Nice ile görüşme halinde olduğu gelen haberler arasında... 4 sezon önce Bayer Leverkusen'den transfer edilen oyuncuya ayrıca Bundesliga'dan da iki kulübün talip olduğu kaydedildi.

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