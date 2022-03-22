SPOR HABERİ - Usta isimden Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli'ye yönelik flaş yorum! "Başaramadı"

ŞENOL GÜNEŞ'E KARŞI TEPKİ VAR

Önder Hoca ile yollar ayrılacak orası belli ama yerine kim gelecek; Şenol Güneş mi, yoksa bir yabancı mı? Yönetim içinde Güneş'e şiddetle muhalefet edenler var, bazı yöneticiler de isimsiz yabancılara kesinlikle karşı çıkıyorlar.

İsimli bir yabancı getirmek için ise kesenin ağzını açmak şart ama kese pek dolu değil… Son yapılan sponsorluk anlaşması bazı imkanlar yaratıyor elbette fakat o paralar büyük ölçüde transfer döneminde harcanacak. Yani teknik adam konusunu daha uygun şartlarda halletmek istiyor yönetim.