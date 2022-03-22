SPOR HABERİ - Usta isimden Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli'ye yönelik flaş yorum! "Başaramadı"

Beşiktaş bu sezona dair tüm hedeflerinden kopmuşken yeni sezon planlamasına başlayıp başlamama konusunda da kararsız görünüyor. Normal şartlarda eli güçlü olan bir yönetim bir an bile kaybetmeden yeni sezona dair tüm planlamalarını yapar ve ona uygun adımları atardı. Ancak mevcut şartlar bu kadar keskin bir yapılanmaya izin vermiyor gibi.
KAFALAR Bİ DÜNYA!
Kulüplerin içinde bulunduğu maddi sıkıntılar malum, yayın ihalesi de henüz sonuçlanmadığı için önümüzdeki yıla dair kulüpler gelir-gider hesabı yapmakta zorlanıyorlar. Öte yandan işin içine taraftar baskısı girdiği için çelişki dolu açıklamalar ya da sızdırılan haberler kafaları "bi dünya" yaparken gerilimi de arttırıyor.
ISMAEL OLMAZ!
Bir bakıyorsunuz, Valerien İsmael ismi gündeme geliyor bir bakıyorsunuz, "İsmael ismi bilerek ortaya atılıyor amaç ölümü gösterip sıtmaya razı etmek" türünden bir başka sızıntı dolaşıyor ortalarda. Tüm bunların temel sebebi imkansızlıklar nedeniyle yaşanan kararsızlık ve de şeffaflıktan uzak yönetim anlayışı.