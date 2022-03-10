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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş seçim sözleri!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bursa Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği gecede konuştu. Siyah-beyazlı kulübün başkanı, mayıs ayındaki seçimli olağan genel kurul hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 09:04
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş seçim sözleri!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bursa Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği gecede siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş seçim sözleri!

Burada konuşan Çebi, Beşiktaş'a destek olan kulüp derneklerine teşekkür etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş seçim sözleri!

Beşiktaş'ın ismi üzerinden menfaat elde etmeye çalışanlar olduğunu savunan Çebi, "Allah Beşiktaş'ı, üzerinden her türlü nasiplenmeye çalışanlardan korusun. Bu birinci temennimiz, ikincisi de Allah Beşiktaş'a faydalı olabilecek ve çalışacak herkese güç, kuvvet versin ve Beşiktaş sevgisini artırarak devam ettirsin." diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş seçim sözleri!

Türk sporunun zor bir dönemden geçtiğine de değinen Çebi, şunları söyledi:

"Özellikle ekonomik anlamda büyük sıkıntılar içinde olan kulüplerimiz var. Beşiktaş da bunların içinde olmasına rağmen özellikle son 1,5-2 yılda geldiğimiz noktada, evvelki ekonomiye göre daha pozitif bir durumdayız. Çok şükür maaşlarımızı gününde ödüyoruz. Umarım bu böyle devam eder, çok kolay olmasa da devam eder.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş seçim sözleri!

Pandemide çektiğimiz en büyük sıkıntı, Beşiktaşlılarla kucaklaşamayan bir başkan oldum. Maalesef 3 defa Kovid geçirdik, Allah kimseye göstermesin. Pandeminin yarattığı zorluktan çıkmanın tek yolu birlik ve beraberlik içinde arkadan da olsa Beşiktaş'ı önemsediğimizi hissettirebilmek ve hissetmektir."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş seçim sözleri!

"LÜTFEN SEÇİME GELİN"

Çebi, mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Her Beşiktaşlının özgür iradesiyle seçime girecek adaylara destek olmasını, gelip oylarını kullanmasını önemle rica ediyorum. Kime oy verirseniz verin, doğruyu bulmaya çalışın. Oraya gelin aklınız kime cevaz veriyorsa ona oy verin ama lütfen oraya gelin.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş seçim sözleri!

Maalesef 2 yıldır pandeminin üstüne mali ve idari genel kurul yapan bir yönetim olarak 800 kişiyle bin kişiyle genel kurul yaptık. Destek verenlere teşekkür ediyorum. 'Bana destek olun' derken, ileri geri yazan sosyal medya tayfası değil ben sizin gibi gerçek Beşiktaşlıları genel kurul üyesi olmaya davet ediyorum."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş seçim sözleri!

Geceye, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar ile Vodafone Park ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban da katıldı.

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