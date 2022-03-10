Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş seçim sözleri!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bursa Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği gecede siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi.
Burada konuşan Çebi, Beşiktaş'a destek olan kulüp derneklerine teşekkür etti.
Beşiktaş'ın ismi üzerinden menfaat elde etmeye çalışanlar olduğunu savunan Çebi, "Allah Beşiktaş'ı, üzerinden her türlü nasiplenmeye çalışanlardan korusun. Bu birinci temennimiz, ikincisi de Allah Beşiktaş'a faydalı olabilecek ve çalışacak herkese güç, kuvvet versin ve Beşiktaş sevgisini artırarak devam ettirsin." diye konuştu.