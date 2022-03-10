Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş seçim sözleri!

Türk sporunun zor bir dönemden geçtiğine de değinen Çebi, şunları söyledi:

"Özellikle ekonomik anlamda büyük sıkıntılar içinde olan kulüplerimiz var. Beşiktaş da bunların içinde olmasına rağmen özellikle son 1,5-2 yılda geldiğimiz noktada, evvelki ekonomiye göre daha pozitif bir durumdayız. Çok şükür maaşlarımızı gününde ödüyoruz. Umarım bu böyle devam eder, çok kolay olmasa da devam eder.