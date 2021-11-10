VAR'dan gol atıyorlar!

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar; MHK, TFF ve ilgili kurullar hakkında sert konuştu. Son dönemde Beşiktaş'ın adaletsizliğe uğradığına dikkat çeken Urgancılar, "Özellikle futbol maçlarında son zamanlarda nedense hepimiz elimizde mum, karanlıkta 1 damla su peşinde koşar gibi adalet peşinde koşuyoruz. Adaletli davranmak için bir VAR mekanizması icat edildi. Eskiden saha içinde Beşiktaş'a gol atan hakem varken, şimdi saha dışında VAR masasında Beşiktaş'a nasıl gol attırırız diye uğraşanlar var. Ama şunu bilsinler ki, bardağı taşıran son damla misali bizim bardaklarımız çoktan dolu. Hatta barajlar doldu. Akıllarını başlarına almalarında yarar var. Yoksa hakemiyle, MHK'siyle Türkiye Futbol Federasyonu'yla, suyun sel olduğunu düşündüğünüzde önünde kimseyi bırakmaz, kimseyi tanımaz" diye konuştu.

YENİ SPONSOR PÜRSU

Beşiktaş Kulübü ile Koç Topluluğu Şirketlerinden Bal Kaynak AŞ'nin markası Pürsu arasında su tedariği sponsorluğu anlaşması imzalandı. Yönetici Mesut Urgancılar, "Geçen yılki su masraflarımız 2-2,5 milyon lira civarındaydı. Pürsu, Beko ve Aygaz'dan sonra Koç topluluğundaki üçüncü sponsorumuz oldu" ifadelerini kullandı.