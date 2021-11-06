Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu!

Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Zor günler yaşadığımızı düşünmüyorum, bu sizin görüşünüz. İnişli çıkışlı dönemler olabilir, sakatlıklar yaşadık, Şampiyonlar Ligi gibi yorucu bir kulvar var, buradan sonra toparlamak zor oluyor.

Lider Trabzonspor ile oynayacağız, çok iyi bir takım. Abdullah Avcı'yı kutlamak gerekiyor, zor bir maç olacak.

Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor maçını düşünerek hareket ettik, çoğu oyuncuyu erkenden aldık. Maça hazırlanma süremiz fazla olmadı, tek bir antrenmanla çıktık maça".